Actualmente, las redes sociales son la puerta para que muchos jóvenes cumplan sus sueños y metas: mientras que algunos crean contenido gracioso y entretenido; otros deciden aprovechar su popularidad para ayudar a la comunidad.



Uno de esos casos es el del tiktoker cubano Gino Montalvo, de 27 años, quien es conocido en sus redes sociales como ‘Oyacito Rey de reyes’. El joven se dedica a subir contenido sobre su vida y su trabajo como transformista en el club Night Club Azúcar, donde destaca los fines de semana.

Asimismo, en sus redes sociales, específicamente en Instagram y TikTok, se ha podido evidenciar su fuerte admiración por Shakira. Gran prueba de ello, es que comparte varios clips en los que se le ve bailando y cantando algunas canciones de la artista.



‘Oyacito’, durante mucho tiempo, se ha sentido influenciado por la cantante, ya que esta ha sido reconocida por sus aportes sociales y su contribución a la comunidad. En 2003, por ejemplo, fue nombrada ‘Embajadora de Buena Voluntad’ por la Unicef.



Esa labor bien la reconoce el creador de contenido, quien se ha sentido inspirado y motivado para trascender fronteras y extender una mano amiga a los que más lo necesitan.

“Debo admitir que tengo muchos objetivos, pero por el momento solo voy a mencionar dos que se encuentran unidos. El primero es que, a través de mi contenido y transformismo, deseo trascender fronteras y seguir influyendo positivamente en muchas personas, y lograr con ello el segundo objetivo que es ayudar a los más necesitados”, dijo ‘Oyacito’, según ‘Diario de las Américas’.



De igual manera, señaló: “Gracias al contenido que profeso, soy la alegría de muchos niños, y principalmente niños que puedan estar pasando por algún proceso de estado enfermizo, y eso me hace cada día seguir creando contenido y siendo yo quien los hace reír y amar. Hasta la actualidad, tengo seguidores de muchos países, tales como: Colombia, España, Brasil, Venezuela, México, etc., los cuales cada día me demuestran que influyó positivamente en sus vidas”.

Por otro lado, el 'Rey de reyes' fue invitado al podcast 'Destino Talk’, un show de entretenimiento en la plataforma de YouTube, en el que se sinceró sobre su vida y contó cómo fue llegar al mundo de las redes sociales.

`Oyacito' fue invitado en el podcast 'Destino Talk' para dar detalles de su vida. Foto: YouTube @DestinoTalk

En un fragmento de la entrevista menciona: “Nunca pensé hacerme viral en las redes sociales, eso nunca me pasó por la cabeza (…) gracias a TikTok empecé a evolucionar y subir contenido, imitando voces y artistas. Todavía me encuentro creciendo”.



De igual modo, también reveló detalles sobre su niñez y cómo era la vida en Cuba, su país natal. En especial, destacó que aunque no nació en “cuna de oro”, siempre tuvo una familia que lo apoyó y respaldó. Aún así, reconoce que la vida para muchos jóvenes en territorio cubano es difícil, en tanto aún hacen falta mejoras en temas de educación, alimentación y respeto por el otro.



Tanto su experiencia de vida como su admiración por Shakira se convirtieron en grandes motivaciones para contribuir a la sociedad, al querer ayudar a los niños y jóvenes.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

Redacción de Tendencias