En una hazaña que ha dejado a los internautas asombrados, un tiktoker ha completado recientemente un desafío de 295 días sin lavarse el pelo con champú y ha decidido compartir los resultados con sus seguidores. Su valentía para experimentar y desafiar las convenciones del cuidado capilar ha generado un gran interés en las redes sociales.

La tendencia del 'no poo' continúa en aumento, ya que cada vez más personas optan por abandonar el champú convencional y explorar métodos alternativos para limpiar su cabello. Estas personas están recurriendo al lavado con agua, utilizando productos naturales o reemplazando el champú por sustitutos como bicarbonato de sodio o vinagre de manzana.

El tiktoker, cuyo nombre es Jonny Banany, comenzó este desafío único a mediados de septiembre del año pasado, momento en el que decidió dejar de lavar su cabello con champú, con el objetivo de explorar los efectos de prescindir de este producto en su rutina diaria de cuidado del pelo.

A partir del día 53, fue cuando Jonny Banany comenzó a publicar el día a día de la apariencia de su cabello, generando una base de seguidores cada vez más curiosos en conocer los resultados de llevar dicho reto.

Pero, ¿cómo cuida su cabello si no aplica champú en él?

Aunque podría pensarse que el cabello de Jonny Banany huele mal o que utiliza algún producto natural en lugar de champú, él lo ha negado categóricamente en los comentarios. Ha confirmado que la única acción que realiza para cuidar su cabello es mojarlo y masajearlo con las puntas de sus dedos.

"295 días sin champú, ni acondicionador, ni aloe vera, ni jalea real, ni melaza, ni té verde, ni extracto de camomila, ni jabón de marsella, ni esencia de queratina. Amigos, nada", fueron algunas de sus palabras.

Si bien el tiktoker ha demostrado que es posible mantener un cabello saludable sin recurrir al champú. Sin embargo, expertos en cuidado capilar enfatizan que los resultados pueden variar según el tipo de cabello y las necesidades individuales.



Además, recomiendan que las personas consulten a un profesional antes de realizar cambios drásticos en su rutina de cuidado capilar y que estén atentos a posibles reacciones adversas.

El caso de Jonny Banany rápidamente se volvió viral y los internautas expresaron su asombro ante los resultados. Muchos admitieron que no podrían llevar a cabo un desafío similar y quedaron impresionados por los logros alcanzados del tiktoker.

"Yo no uso shampoo un día y al siguiente puedo hacer una vela con el cebo de mi pelo", "Yo no uso shampoo un día y ya me sale caspa", "No no me lavo dos días el pelo y ya podes freír papas fritas de lo graso que lo tengo. No puedo, simplemente no puedo no lavarlo", "Cómo puede estar tanto tiempo sin bañarse y verse así de bien su cabello, el mío se pone feo" o "Simplemente yo no podría, wow", fueron algunos de los comentarios expresados por los usuarios.

