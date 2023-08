Durante los últimos años, los gatos se han convertido en un miembro más de las familias, es por eso que sus dueños han optado por utilizar ‘niñeros de gatos’ para no dejar solas a sus mascotas durante largos periodos de tiempo, como fines de semana o vacaciones.

Los ‘niñeros de gatos’ son personas capacitadas en estos animales, que cuidan y atienden a los gatos cuando sus dueños no pueden hacerlo, de manera similar a como un niñero cuidaría a un niño. Estos guardianes se encargan de alimentar, proporcionar agua, limpiar la caja de arena y brindar atención y cariño a los felinos mientras sus dueños están fuera, ya sea por trabajo, vacaciones u otras razones.

De mismo modos, las personas que trabajan como ‘niñeros de gatos’ también tienen la responsabilidad de administrar medicamentos si es necesario, jugar con los animales y asegurarse de que estén seguros y cómodos en ausencia de sus dueños.

Recientemente, en la red social TikTok se viralizó un video de una mujer que aseguró tener el trabajo soñado, pues dice que se dedica a ser ‘gatiniñera’ en Colombia y que por hora cobra entre 40 y 50 mil pesos por cuidar a dos gatos.



La cuenta @cat_sitter_ la mujer brinda mayores detalles sobre el cuidado y los requisitos que se tienen que cumplir para ser ‘gatiniñera’, así mismo, menciona que: “una ‘gatiniñera’ en Colombia cobra de lunes a sábado entre 40 mil pesos una hora, por uno o máximo dos gatos, si son tres, cuatro o más la tarifa cambia”.



Es decir, que según lo indicado por la mujer en TikTok por cuidar un gato, máximo dos, un domingo, ocho horas, la ‘gatiniñera’ estaría recibiendo alrededor de 400 mil pesos. En ese mismo orden de ideas, ganaría alrededor de 320 mil, por cuidar este tipo de mascotas en un solo día, entre semana o de lunes a sábado.

Los videos de la mujer cuentan con más de 86 mil reproducciones y un sinfín de comentarios de personas interesadas en obtener dinero extra por medio de este empleo.



Sin embargo, las publicaciones también tienen comentarios de personas escépticas y sarcásticas que aseguran: “solo aplica para felinos como: tigres de bengala, leopardos, leones y guepardos, y el precio ya incluye riesgos profesionales”, “un día cuide 11 gatos me dieron 10 mil pesos”, “no sé si reír o llorar, por cuidar una señora por 12 horas me pagan 65 mil pesos”, “aplica para gatos galácticos, porque en la guardería de perritos me cobran 35 mil por todo el día”, entre otros.

Aprenda sobre el cuidado de los gatos

