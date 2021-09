Aleja Villeta, reconocida 'tiktoker', denuncia a su exnovio por violencia

Las redes sociales se han convertido en plataformas fundamentales para reflejar una situación de inconformismo. Si bien no son mecanismos de justicia, mediante Facebook, Instagram y Twitter –e incluso TikTok– es posible hacer un llamado de atención y denunciar comportamientos erróneos o decididamente delictivos.

Esto fue lo que ocurrió en la noche de este lunes con Aleja Villeta.



La joven colombiana es una reconocida ‘influencer’ que ha sobresalido gracias al contenido creado para plataformas digitales. En los últimos meses su prestigio se catapultó gracias a TikTok –red que, a su vez, llegó a la cúspide de la popularidad a raíz de la pandemia–.



Villeta preocupó a sus seguidores al subir un video corto, llorando, en el cual señaló a su exnovio por violencia física.

‘Nunca me había sentido tan impotente’

En el video, ella indica que el hombre la golpeó y la amenazó. Foto: TikTok

“No saben cuánto me sabe a m… tener que hacer este video porque estas cosas no deberían pasar”, comentó Aleja para empezar. Según contó, el día domingo, “a las 11:30 p. m., mi expareja, con quien terminé hace año y medio aproximadamente, me golpeó”.



Villeta enfatizó en que la agresión física no fue el único ataque que recibió: “Me amenazó de muerte y me tiró contra el carro”.



“Esto pasó en frente de sus amigos y ninguno hizo nada para evitar que me pegara. Nunca me había sentido tan impotente”, concluyó en el corto video de tan solo cuarenta segundos.



La ‘influencer’ les agradeció a los internautas por los mensajes de apoyo y dijo que habría más detalles de lo ocurrido en su cuenta de Instagram.

@alejavilleta Me duele tanto pensar que todas en algún momento de la vida hemos pasado por una situación de vi0l3nc1a 💔 me duele el alma parce. Ig: alejavilleta ♬ sonido original - alejavilleta

Desde esa red social la denuncia se hace mucho más formal: Aleja Villeta creó un comunicado con el cual se hace la denuncia pública, por los hechos relatados, en contra de Edward Fernando Bocanegra Delgado.



El texto da a conocer otros detalles de lo ocurrido. Por ejemplo, Aleja estaba con su pareja actual, quien logró quitarle a Bocanegra de encima y la subió a su vehículo. “Él (Edward Fernando) continúa dando patadas al carro e intenta romper los vidrios hasta que logramos irnos del sitio”.



“Hago publica esta denuncia por temor a que esta persona atente contra mi integridad o la de mi familia. Ya me encuentro realizando las respectivas denuncias a las autoridades competentes”, concluyó.

Si usted quiere denunciar un episodio de violencia contra la mujer puede comunicarse a la línea 155. También puede llamar a la Policía Nacional por medio del 123. La Fiscalía General de la Nación tiene habilitada la línea 122 para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.



En el caso de ocurrir en Bogotá puede comunicarse con la Línea Púrpura: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. WhatsApp 3007551846.

