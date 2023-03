Tras su separación con Shakira, anunciada en junio de 2022, Piqué no ha tenido un descanso de los rumores, las acusaciones y los titulares en los medios de comunicación: los movimientos del exfutbolista catalán han sido seguidos de cerca.



Durante los últimos meses, han salido a la luz pública más detalles que nunca respecto a su vida íntima. Cuando no se trata de su polémico noviazgo con Clara Chía, de su tirante relación con la cantante barranquillera o de sus controvertidas puestas en escena en la Kings League, el antiguo defensa del Fútbol Club Barcelona sale a relucir por su oscuro pasado.

En esta oportunidad, el exdeportista catalán vuelve a estar en la mira de todos los fanáticos, luego de que una tiktoker lo acusase de presuntamente invitar a hacer un trío a su hermana, cuando aún sostenía una relación con la intérprete de ‘Monotonía’.



“Story time de cuando Piqué le propuso un trío a mi hermana. Sí, Piqué, el de Shakira”, empezó relatando Cristina Duzzi, como se identifica en redes la joven.

(Lea también: Aparece exnovia de Piqué y agrava polémica por Shakira: 'Nos tenemos que ayudar').

Según relató la creadora de contenido, la anécdota tuvo lugar en el año 2019 cuando su hermana menor y sus amigos, quienes en su mayoría eran mujeres, decidieron salir a una reconocida discoteca de Barcelona: Otto Sutz. Al llegar, notaron que Piqué se encontraba en el mismo establecimiento.

Este mismo hombre se acerca y les dice: ‘Piqué está muy interesado en hacer un trío con ustedes dos’ FACEBOOK

TWITTER

El descubrimiento trajo sorpresa para el grupo, pero más allá de mostrar su estupefacción, no hicieron nada más que continuar con su plan de pasar un rato agradable. El verdadero asombro llegó después, de la mano de una supuesta propuesta por parte del exfutbolista catalán.

(Siga leyendo: Shakira sigue lanzando dardos a los padres de Piqué: ¿hay bruja nueva?).

Todo era diversión y gozo, hasta que, de repente, se acercó el guardia de seguridad de Piqué para preguntarle al grupo si estaba dispuesto a unir las mesas VIP, según contó Duzzi en el metraje.



“Este mismo hombre se acerca y les dice: ‘Piqué está muy interesado en hacer un trío con ustedes dos’. Y ellas como '¿qué? Nosotras solamente queremos una foto con él, nada que ver'. Él se molestó mucho y les dijo: ‘No, no hay ninguna foto’”, aclaró la tiktoker ante la cámara.



Ante la incómoda situación, contó Cristina, su hermana y sus amigos se habrían visto en la necesidad de salir de la discoteca porque el hombre se encontraba molesto. En medio de la anécdota, aclaró que su hermana tenía por esa época alrededor de 19 años.



Y para concluir, mostró su sorpresa ante el acontecimiento que, presuntamente, tuvo lugar hace algunos años: “Para que vean que esto no es nuevo, que Piqué le anda montando a Shakira. Esto lleva rato. Yo quedé sorprendido y pensé: ‘Si le ‘pegan cacho’ a Shakira con ese movimiento de cadera que la mujer tiene, ¿qué quedará para uno que es un simple mortal?’”.

Según nos cuenta esta chica, Piqué estando con Shakira le propuso un trío a su hermana pequeña y a la amiga de su hermana.👇🤔😟😇 pic.twitter.com/uLVGvPVsMC — 𝗔𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 🇪🇸 (@anadeaustria_) March 9, 2023

(De interés: 'Me arruinaron la vida': filtran reacción de Clara Chía en caos Shakira-Piqué).

Luego de que Cristina Duzzi publicara este primer video, salió su hermana, quien fue la protagonista de la historia, a contar su propia versión en redes sociales.



“‘Les tengo que preguntar, Piqué está preguntando si puede mover la mesa aquí con ustedes’ (...) Después él se me acerca (Piqué) y me hace la propuesta: ‘¿No te gustaría que hiciéramos un trío con tu amiga?’”, fueron las palabras que Federika empleó para describir el momento por el que supuestamente pasó con el exfutbolista.



Este segundo relató puso en duda la veracidad de la historia, por algunas discrepancias que encontraron los usuarios. En primer lugar, la edad de la supuesta hermana. En un video se habla de 19 años y en otro de apenas 18. Y, quizás, la más importante: mientras en un clip se habla de que es el hombre de seguridad quien hace la propuesta, en el otro se dice que lo hizo el mismo Piqué.



Las mujeres borraron los videos, luego de que se viralizaran, y dejaron a los fanáticos con más preguntas que respuestas.

¿Suenan campanas de boda? Piqué y Clara en íntima conversación en restaurante

Desde que Gerard Piqué y Clara Chía oficializaron su relación ante los ojos del mundo, con una explosiva foto publicada en la cuenta de Instagram del exfutbolista a finales de enero, no han hecho otra cosa que no sea dejar al descubierto su amor: los paparazzis han fotografiado a la pareja caminando por las calles españolas, de visita en la casa de los padres del catalán y también departiendo en lujosos restaurantes.



Recientemente, Piqué y Clara fueron captados al interior de un local de la zona alta de Barcelona. El encargado de revelar las fotos fue un comensal, quien no solo los reconoció, sino que también los fotografió y dio rienda suelta a su sentido de la audición para tratar de escuchar la conversación que estaban teniendo en la mesa contigua, de acuerdo con el canal de televisión español ‘Telecinco’.

Facebook Twitter Linkedin

El español no teme mostrar su amor con Clara Chía al mundo. Foto: Instagram: @3gerardpique / Twitch: kingsleague

“En esa conversación, entre ellos se llaman ‘amor’ y, en un momento dado, él expresa una preocupación porque tiene que hablar en público y ahí deriva la conversación en hablar de boda. Hablan, sobre todo, de cómo a Clara le gustaría formar un matrimonio. Ella no quiere que sea por todo lo alto, sino que quiere algo muy íntimo, muy privado, de la familia”, contó la periodista Mónica Vergara para el canal de televisión citado anteriormente.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Qué significa soñar con que tiene piojos?

‘No me siento hombre': Mabel Cartagena responde al comentario de Carolina Cruz

El motivo por el que Juan Eduardo Jaramillo no ha vuelto a salir en Noticias RCN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO