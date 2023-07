Bogotá es una ciudad llena de vida y de lugares para salir con la pareja. En esta enorme ciudad, se pueden encontrar desde restaurantes románticos hasta parques y museos, a menudo hay algo para todos los gustos.

TikTok es una excelente plataforma para encontrar inspiración para hacer únicas las citas con la novia o con la ‘otra’, ya que hay muchos usuarios que comparten sus experiencias en la ciudad.

En los últimos días, una serie de videos realizados por un tiktoker han ganado gran popularidad en la red social, pues estos videos cortos mencionan los que serían ‘mejores lugares para tener una cita con la moza en Bogotá’, sin correr el riesgo de ser atrapado por algún conocido o su pareja.

Centro Comercial Iserra 100



En el primer video, el hombre identificado como Mario Sánchez Salcedo asegura que el Centro Comercial Iserra 100, ubicado en la Calle 100 con Avenida Suba, es uno de estos lugares, ya que él considera que es un lugar ‘bastante discreto’ y es ‘aprobado por Clara Chía y Valeria Duque’.

El Centro Comercial Iserra 100, ofrece una gran variedad de tiendas, restaurantes y locales con actividades como casinos, servicios bancarios, supermercados y ubicado muy cerca a la estación de Transmilenio Suba - Calle 100.



Los internautas, no dudaron dos veces en reaccionar al curioso contenido, pues han recomendado los lugares a donde van con su ‘canita al aire’ y otros han contado sus propias experiencias siendo infieles: “fui con mi moza y encontré a mi esposa con el mozo”, “también son muy discretos, Galerías, Metrópolis y Bulevar Niza”, “¡gente que le pone el alma!”, “excelente plan para salir con ‘Juan Mecánico’”, son algunos de los que más destacan.

Centro Comercial Bima

El segundo video de la serie, recomienda el Centro Comercial Bima, que está ubicado en la Autopista Norte # 232 -35, por su categoría de campestre, el influencer ha catalogado este lugar como uno de los más ‘discretos’, además se destaca que en este centro comercial se pueden encontrar un sinfín de actividades.

En la página web del lugar, se puede obtener más información de los planes que allí se pueden realizar, pues podrá encontrar grandes outlets de marcas reconocidas, amplios espacios verdes, exclusivos restaurantes y zonas de diversiones.



Los usuarios de la red social no dudaron en reaccionar ante la segunda recomendación, asegurando: “cuando tenía moza a la oficial la llevaba al centro comercial Multiplaza y a la moza al centro comercial Santa Fe”, “Ir a cine de noche allá en semana 10/10”, “me pillaron en Bima”, “ya las novias y esposas saben a donde ir si tienen dudas”, “y mientras él sale con su moza, ¿a dónde llevo el mío? Así como para que no nos crucemos y no sea incómodo”, entre otros.

Lugares para salir con la ‘otra en Ibagué’



La página web ‘El Tortugazo’, que se dedica a crear contenido tolimense, en Ibagué y algunos municipios de este departamento, también se sumó a la tendencia y creó un video con ‘recomendaciones’ para salir con la ‘moza’ en la ‘capital musical de Colombia’.

Al finalizar el video, destaca que en la ciudad de Ibagué es imposible tener ‘una canita al aire’ porque allí todo se sabe, desde Belén y hasta el Salado, referenciando los extremos de la ciudad y asegurando “pórtense bien, que Ibagué es muy chiquito”.



Los ibaguereños reaccionaron a la publicación nombrando algunos lugares discretos de la ciudad y algunas experiencias: “Villa Restrepo”, “la Arboleda Campestre”, “ojos que no ven, Ibagué que te lo cuenta todo”, “Ibagué es un pueblo grande, es verdad todo se sabe”, entre otros.

