En la cultura latinoamericana, las fiestas de cumpleaños son para gozarse al máximo. Sin importar qué tipo de celebración sea, estas tienden a estar cargadas de buenos ritmos, entretenimiento y, en algunas ocasiones, eventos inesperados.

Al menos, así lo dejó al descubierto un video que se hizo viral en TikTok. En este, se ve a una madre celebrar el cumpleaños de su pequeña hija con arriesgados movimientos de baile.

En los metrajes, que han sido ampliamente difundidos en redes sociales, la mujer entra al salón acompañada de una figura de ‘Minnie Mouse’ y el que, al parecer, es el padre de la menor. Mientras el hombre carga a la niña en sus brazos, la madre se dispone a eclipsar la pista de baile.



Al ritmo de ‘Movimento Sanfoninha’, la protagonista del clip mueve las caderas hasta abajo. Emocionada, se quita los zapatos, le da la espalda a algunos de sus invitados y continúa haciendo twerk. Entre tanto, los testigos de la escena graban, gritan eufóricamente y aplauden el acto.

Mamá, le organiza fiesta temática de Minnie Mouse a su pequeña hija, pero… 👀 pic.twitter.com/JW8azoAXtZ — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) May 25, 2023

En otras imágenes que también se hicieron virales, la mujer, quien usa un vestido transparente que deja al descubierto su ropa interior, se encuentra encima de una mesa de billar. Al igual que al inicio de la celebración, dobla sus piernas y lleva su cuerpo hasta la superficie más cercana. A lo lejos se logra ver cómo un sujeto la insta a bajarse.



Los acontecimientos, de acuerdo con ‘NaTelinha’, tuvieron lugar en Río de Janeiro, Brasil. El comportamiento de la madre causó indignación entre los usuarios, quienes señalaron que su actuación no había estado acorde para una fiesta infantil y que, por el contrario, la había empañado.



Frente a las críticas y las acusaciones salió a pronunciarse Brenna Azevedo, como fue identificada la protagonista del video.

Continuando a festa 😂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 pic.twitter.com/qwbaDlhG9b — Alex Morelli (@AlexMor35791390) May 23, 2023

“La gente está indignada, porque estaba bailando con un traje transparente. Me están atacando, maldiciendo y diciendo que me van a poner en el Consejo Tutelar. No veo nada de malo en eso. Veo muchas cosas peores”, inició diciendo Azevedo en un metraje en redes sociales.



Y añadió: “Mi familia está horrorizada. ¿Cómo pueden las personas lastimarse en las redes sociales? Llamándome cosas horribles. Estoy indignada, aterrorizada. Mi hija estaba súper feliz, a los invitados les gustó”.



Según relató ante la cámara, para el momento en que ocurrieron los acontecimientos había bebido mucho a raíz de la felicidad que le causaba poder llevar a cabo el festejo de su hija. “Decidí hacer esta fiesta en dos meses, todo fue con mucho sacrificio, asfixia y cariño. La hija es mía, el dinero es mío, el cuerpo es mío. Yo hago con mi vida lo que quiero”, continuó Brenna.

A mãe que rebolou com vestido transparente na festa de aniversário da filha de 3 anos resolveu falar.



Ela está indignada ! pic.twitter.com/Pq268KbHA3 — Allan Frutuozo (@frutuozo_allan) May 24, 2023

La mujer hizo un llamado a parar las críticas, los rumores y comentarios negativos. Tras la viralización del metraje, no solo ha tenido que enfrentarse a los señalamientos, que apuntan a que le es infiel al padre de su hija, sino también al miedo a las repercusiones.



“La gente está diciendo que el padre de mi hija es un cornudo. No saben nada de su vida, no tengo nada que ver con él, no es mi marido. No quería enviar a mi hija a la escuela con miedo de lo que la gente le diga en la calle, en la escuela. Por favor, vayan a cuidar sus vidas”, concluyó.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO