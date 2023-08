A lo largo de los años, se han dado a conocer diferentes historias de hombres que han tenido muchas mujer y con ellas varios hijos. Un caso que sonó mucho en Colombia fue el del cantante Diomedes Díaz, quien tuvo 20 hijos con diferentes parejas.



Sin embargo, recientemente, se dio a conocer el caso de un hombre que lo superado por mucho, pues a sus 91 años, a lo largo de su vida, ha tenido 12 esposas, 50 hijos y más de 100 nietos.

En el mes de abril, el programa 'Al Rojo Vivo', de 'Telemundo', reveló la sorprendente historia de Don Víctor, pues su hija, Aura Carrillo, quiso reunir a toda la familia para sorprender a su papá.



Actualmente, el señor Víctor vive en unión libre con cinco de mujeres: Ana del Carmen, María Esther, Eunice, María Elba y Marlenis. Ellas le aseguraron al programa que no pelean por el amor de su esposo, pues al vivir en el mismo techo han aprendido a convivir como una familia.



(Lea también: Abuelita acudió al hospital por dolor de estómago y tenía un feto momificado



Cuando estaban más jóvenes, entre ellas tenían turnos para pasar una noche con Don Víctor y cuando nacieron sus hijos entre todas se ayudaban a criarlos.

“Se acostumbra uno, como si fuéramos una familia y es que los hijos de sus otras mujeres, ya uno los quiere, prácticamente, como si fueran hijos de uno también, porque todos compartimos aquí”, comentó Emilse, una de las parejas de don Víctor.



Su primera esposa, Ana del Carmen Barbosa, hizo una descripción corta de como fue creciendo la familia: “Yo soy la primera y después fue trayendo a una, a otra y así. Vivíamos todas aquí”.



Por otro lado, Marlenis resaltó que él no tiene preferencias y todas tienen el mismo trato: “Nos trataba a todas por igual. No se quedaba con una si no la trataba por igual. Todas por igual y así salió todo bien”.

Don Víctor se dedica a la agricultura y sus esposas al cuidado de su humilde hogar, que ha sido la casa de varios de sus hijos. Para esta ocasión, los hermanos decidieron hacer una reunión para que todos se conozcan y se reencuentren con su padre, pues algunos no lo veían hace 40 años.



(Le puede interesar: Televisores desde 400 mil, airfryer desde 233 mil y otros descuentos en popular almacén).



Pero, aun así, la mayoría de sus hijos aman a su padre, desde el más grande hasta el más pequeño que tiene 14 años. Así como mencionó, Miriam Carrillo, quien dijo con orgullo: “Mi papá es un gran hombre tanto como persona como ser humano, un hombre luchador, es un roble, para mí es un ejemplo a seguir”.Para este hombre encontrarse con todos sus hijos ha sido uno de los regalos más bonitos que le ha dado la vida.

Facebook Twitter Linkedin

Estos son todos los hijos y nietos de Don Víctor. Foto: YouTube Al Rojo Vivo

Aunque parezca difícil de crecer, la familia sigue extendiéndose, pues todavía siguen apareciendo más hijos de Víctor, algo que no les molesta y, en cambio, le causa una inmensa alegría.



“Les tengo que decir que don Víctor sospecha que podría tener más hijos de los que ya reconoció, por lo cual pide que si ven esta historia y lo reconocen se comuniquen con él porque les gustaría conocerlos”, comentaron los presentadoras al final del programa.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La aterradora predicción de la 'Nueva Nostradamus' que estaría por cumplirse, ¿cuál es?

Pensó que tenía un orzuelo en el ojo, fue al médico y le dieron devastador diagnóstico

Bela Farkas: el niño al que Michael Jackson y Lisa Marie Presley le salvaron la vida