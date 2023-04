En la plataforma de TikTok, una joven vegana ha sido blanco de críticas, pues afirmó que hace seis años no usa productos para lavarse el cabello. Lo que suele hacer en mojarlo y cepillarlo.



Se trata de Laura Ashley, una mujer de 27 años que utiliza sus redes sociales para incentivar el método ‘no poo’, una tendencia que consiste en no utilizar champú para el lavado del cabello, según informó el medio ‘Daily Mail’.

La tiktoker, que actualmente reside en Riverside, California, explicó que en un principio su cabello era liso, pero con el tiempo se volvió rizado gracias al método ‘no poo’ y por adoptar una dieta vegana.



Cuando Laura decidió compartir su rutina de cuidado del cabello, generó un debate en los comentarios, pues había personas que la elogiaban y otras la criticaban diciendo que su cabello lucía ‘grasiento’. Sin embargo, ella se tomó estos comentarios con humor.



“Había visto algunas cosas en línea sobre algunas personas que no usaban champú y cuanto más comenzaba a sumergirme, más quería tomar todo en mis propias manos y tener tanta responsabilidad como pudiera”, dijo Laura a ‘Daily Mail’.



Asimismo, señaló: “Es una especie de cosa experimental de bricolaje. Recuerdo haber pensado: ¿Puedo hacer mi propio champú? ¿Realmente necesitamos confiar en todos estos productos?”.

Para ella, su cabello actualmente está mucho más saludable, pues antes utilizaba muchos productos para el cabello y calor para arreglarlo. “Ahora que he dejado todo eso, tengo rizos en el pelo. Es agradable. Me despierto, me ducho y me gusta mi cabello”, afirmó.



Cuando Laura decidió dejar de usar champú empezó a lavarlo con bicarbonato de sodio y vinagre. Pero con el tiempo, prefirió solo hacerlo con agua y un peine de dientes anchos. En ese sentido, su actual rutina consiste en cepillarse antes de la ducha. Luego, se lava con abundante agua, masajea el cuero cabelludo y pasa su cepillo.



“Una vez que salgo, me envuelvo el cabello con una toalla durante media hora y luego me pongo un poco de aceite de argán o aceite de romero. Dejé de usar el champú de la tienda porque hay muchas cosas añadidas”, aseguró.



La tiktoker nunca se imaginó que sus videos se fueran hacer virales y agradece todos los comentarios que le han hecho y señaló que los ataques no le molestan en lo más mínimo.



“Si la gente quiere comentar que me veo mohosa o pegajosa, por supuesto que lo haga. Porque todos tienen sus propias opiniones sobre el cabello, así que lo que sea. Nunca me han dicho que apesto. Honestamente, recibo muchos elogios por mi cabello. No me inquietan los comentarios en TikTok en absoluto, son divertidísimos”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

