Titanic,’ la famosa película lanzada en cartelera en el año 1997, ha vuelto a ser tendencia este año tras cumplir su aniversario número 25. En conmemoración, se realizó un reestreno, pues ha sido una de las producciones cinematográficas más aclamadas por la crítica hasta la fecha.



El pasado 9 de febrero fue la fecha elegida para hacer el reestreno en Colombia -y en muchos países de Latinoamérica- y, desde entonces, del recibimiento del público ha sido bastante positivo. Gran prueba de ello es que en las redes se ha vuelto viral hablar sobre todos los temas o actores relacionados con esta cinta.

La película dirigida por James Cameron ha sido una de las más taquilleras. Foto: iStock

En especial, la actriz Kate Winsket ha vuelto a sonar en el mundo del espectáculo, no solo por su participación en ‘Avatar 2’, sino también porque las redes se han inundado de datos, curiosidades y arte inspirado en sus personajes. En medio de ese panorama, una joven tiktoker se ha vuelto viral por su gran parecido con la actriz de Hollywood.



La tiktoker en cuestión es Geena Hunt, quien es conocida en las redes sociales por su particular contenido. Si bien los consejos de maquillaje, reseñas de productos y consejos de belleza fueron elementos que la catapultaron a la fama, ha llamado especialmente la atención de los usuarios por varios videos en los que deja atrás su estilo natural, para transformarse en la icónica ‘Rose’, de ‘Titanic’. Su gran parecido ha dejado a los internautas con la boca abierta.



En uno de los videos, que comparte en su cuenta de TikTok, la joven recrea uno de los looks más llamativos de ‘Rose’ durante la película: el que usa para asistir a una cena de gala.

Otro de los clips que más popularidad alcanzó fue aquel en el que replicó el atuendo que usó el personaje cuando besó a ‘Jack’ en el barco. Desde los rizos característicos de ‘Rose’ hasta el collar en forma de corazón, el corsé blanco y el vestido azul marino, Hunt bien podría haber interpretado a la doble de Kate Winslet.

Esta publicación a día de hoy cuenta con más de un millón de likes y 23,1 millones de reproducciones. “‘Rose’, ¿eres tú?”, comentó una cuenta de fans, al tiempo que otros usuarios también reconocieron el gran parecido de la tiktoker con la actriz.

“Eres idéntica”, “Ahora que encuentren el doble de ‘Jack’ y hagan una segunda parte”, “Es su doble, ¡son igualitas!” y “Quedé impresionada con el parecido”, fueron solo algunos de las reacciones que inundaron los comentarios.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO