'Tiktoker' encontró desagradable 'tesoro' escondido en su patio

Algunos tesoros deberían seguir enterrados, o al menos eso dicta la experiencia de un reconocido ‘tiktoker’ que, por curioso, terminó llevándose una gran sorpresa al intentar desenterrar un tanque séptico que estaba en su patio trasero. El video de Tony Huisman, quien acumula más de 130 mil seguidores en la plataforma china de videos cortos, cuenta con más de seis millones de reproducciones tras ser publicado este martes.

"Hoy estaba haciendo algo de jardinería en mi patio trasero, y descubrí una especie de caja de concreto secreta y loca en el suelo", dijo Huisman, moviendo la cámara hacia el terreno cubierto de hierba excavado. Continuó grabando y al desenterrar la caja de metal rectangular que se encontraba tan solo a algunos pies de altura, el ‘tiktoker’ se dejó llevar por la curiosidad y levantó las dos pesadas manijas para revelar una sorpresa particular.



Según cuenta Huisman, a pesar de que lleva viviendo en el lugar hace más de seis años, no sabía que su casa se encontraba en un sistema de alcantarillado, así que estaba lejos de imaginarse que al tratar de desenterrar la curiosa caja no encontraría un tesoro ancestral, sino un tanque séptico.



En los cientos de comentarios del video, los usuarios estuvieron de acuerdo en que a pesar de lo desagradable que podía ser el contenido del ‘tiktoker’, no podían quedarse sin saber qué había pasado después o simplemente apartar la mirada para evitar la desagradable escena. Varios seguidores no perdieron la oportunidad de hacer comentarios jocosos al respecto.

Huisman llamó a un plomero y confesó que el especialista le había preguntado cuándo había sido la última vez que se bombeó el tanque séptico, a lo que el creador de contenido respondió que ni siquiera sabía lo que se encontraría en su patio trasero, así que especuló que al menos más de 6 años, tiempo que lleva viviendo en la propiedad.



“Entonces realmente necesitaba cavar el tanque séptico porque necesitaba ser bombeado. Solo pensé en hacer un video", aseguró. "Así que ayer, todo en la casa dejó de drenar repentinamente, como si estuviera completamente bloqueado", finaliza el video. Las imágenes de seguimiento también se viralizaron rápidamente entre los internautas.

