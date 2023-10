La plataforma de TikTok se ha vuelto un lugar ideal para que las personas puedan promocionar diferentes productos como la venta de inmuebles, ropa, dulces, entre otros, pues esta red social ayuda a estos videos sean vistos por miles de personas.

En las últimas horas, se volvió viral la grabación del usuario @_luxe_house, un hombre que se decida a vender propiedades lujosas en Colombia, porque comenzó su video de una forma muy peculiar.



"Si te sobran 3.500 millones de pesos y nos sabes qué hacer con ellos, te voy a mostrar en que deberías gastarlos", comentó.



(Lea también: 'Ya paga arriendo': Críticas a Marcela Reyes por amamantar a su hijo de 5 años).



Luego, enseñó una propiedad que está ubicada en El retiro, Antioquia. Por lo que se puede ver en las imágenes, esta cuenta con grandes espacios y decoración de lujo.

Además, tiene una espectacular vista a las montañas que puede ver apreciada desde cualquier punto del hogar. El usuario también explicó: "Esta casa es la definición perfecta de hogar, pues te ofrece todo lo que necesitas para que tanto tú como tu familia estén siempre cómodos".



También comenta que tiene una muy buena seguridad, pues está ubicada en una de las mejores zonas del oriente antioqueño. Esta propiedad tiene cuatro habitaciones, cada una con su baño, y un gran salón para realizar diferentes eventos.



(Le puede interesar: Checo Pérez se convierte en padre por cuarta vez: así dio la noticia a sus seguidores).



Esta grabación se ha vuelto bastante popular en la plataforma de TikTok y varios internautas han hecho comentarios sarcásticos sobre si les sobra 3.500 millones de pesos.

"Justo me estaba estorbando esa platica"; "Si le quitan el trampolín en cuanto me queda veci"; "Menos mal me apareció este video, casi boto esa plata"; "Avemaría, justo ayer levante el colchón y me acordé de los 3500 milloncitos que no estaba utilizando"; "Gracias estaba pensando que hacer con esa plata", se lee en los comentarios.



Sin embargo, lo que le ha dado más risa a los internautas es que el usuario de TikTok contestó algunos mensajes de la misma forma sarcástica. "Siquiera subí el video, y sabe en qué utilizarlos"; "¿Sí ve? Menos mal. Para eso estamos, es con mucho gusto"; "Yo me lo imaginé, pensando en usted, fue que subí este video", son algunas de sus respuestas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Jarabe de Palo regresa en un emotivo tributo a Pau Donés junto a Pedro Capó

Condenan a mesera que disparó a cliente que le tiró pedido en la cara: video lo prueba

Miley Cyrus logra orden de alejamiento por acosador que la habría amenazado de muerte