En internet circulan todo tipo de videos. Casos impensados que si no estuvieran grabados en cámara serían muy poco creíbles. Un insólito hecho le ocurrió a un creador de contenido español, quien impidió que su celular fuera robado mientras grababa un TikTok en el metro.



El hecho quedó registrado en un video que ya le da la vuelta al mundo y en el que se ve como el ladrón se acerca al dispositivo. Sin embargo, la rápida reacción del joven evitó que el sujeto saliera corriendo con el teléfono.



El suceso se presentó en un vagón del metro de Madrid, cuando David García, nombre del tiktoker, se disponía a crear contenido junto a una de sus amigas. Allí se ve a la pareja hablando entre risas hasta que cambia la expresión de sus rostros al ver que iban a ser victimas de robo.



“Cuando mi amiga y yo queremos grabar un video cute (lindo) en el metro y a los segundos intentan robarme el móvil”, se lee en la descripción del video, el cual registra como entra en acción el supuesto ladrón, quien forcejea con García hasta que huye del lugar.



El registro ya cuenta con más de 2 millones de visualizaciones, 370 mil “Me gusta” y más de 800 comentarios de internautas que dejaron sus reacciones en la caja de comentarios del post.



El hecho causó tal revuelo en redes sociales, que el joven tuvo que salir a dar explicaciones en una segunda parte. Según comentó, dejó el teléfono más de la cuenta, pues se abrieron las puertas y ahí fue el momento en que el atracador aprovechó para perpetrar el delito.



“Cuando me paré por el móvil me di cuenta del hombre, la suerte es que ya estaba levantado y al intentar cogerlo me empujó por el impacto (...) el decía que era su celular y la gente que estaba en el vagón lo bajó. Primera y última vez, esto no me va a volver a pasar”, comentó.



Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO