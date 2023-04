Imagínese que va a ir a la boda de uno de sus amigos, en un principio todo sale a la perfección durante la ceremonia, pero de un momento a otro, ocurre algo insólito que deja a todos los presentes anonadados. Eso fue lo que le sucedió a una pareja durante su propio matrimonio.



Se hizo viral en TikTok un video de un novio por unos curiosos y llamativos votos matrimoniales, los cuales se los estaba dedicando a la mujer que lo acompañará toda la vida.

Michael, el novio que causa polémica y risas por sus votos matrimoniales. Foto: Captura de pantalla TikTok @lensculture.

Este hecho se dio a conocer a finales de marzo, cuando el fotógrafo y tiktoker Jonathan Pajak compartió por medio de su cuenta de Tiktok (@lensculture) un clip de una boda que se encargó de cubrir, la cual él suponía, sería igual que las demás. Pero gracias al novio de la boda, llamado Michael, no fue así, puesto que hizo unos comentarios en sus votos que causaron risas a todos los invitados y presentes en la ceremonia.



“Espero tengamos mucho, mucho sexo”, dijo Michael antes de iniciar los votos. Este momento fue gracioso para muchos, pero muy descortés para otros.



Michael, después de unos segundos, se dispuso a leer sus votos. Al momento de comenzar su próxima esposa, intuyó lo que iba a tener que vivir, pues su novio fue muy conciso y certero con lo que le quería decir:

“Solo se requieren dos cosas para mantenerme feliz: mantener mi barriga llena y mis bolas vacías y aunque eres increíble en la mitad, necesitamos darte algunas lecciones de cocina”, dijo el hombre, mientras los asistentes de la boda no sabían cómo reaccionar a tal hecho.



El video fue publicado el 21 de marzo, este ha sido todo un éxito en esta red social, pues cuenta con más de 26.5 millones de reproducciones, y lo impresionante de esta publicación son sus me gusta, ya que tiene más de 4 millones, algo que muy pocos clips pueden llegar a alcanzar en TikTok.



Las palabras de Michael no pararían ahí, pues le aseguró que le sería fiel para toda la eternidad, a no ser que la actriz Margot Robbie apareciera en su camino, pues tal parece que ella es su amor inalcanzable e imposible. El discurso de Michael no paró, hasta que de un momento a otro la mujer que lo trajo al mundo lo hizo reaccionar.

“¡Michael!”, dijo su madre con una entonación fuerte y áspera, pero al parecer su adorable hijo no la escuchó.



A lo que la mujer se tomó el atrevimiento de interrumpir la ceremonia para decir:



“Siendo su mamá, me ocuparé de él más tarde. Está castigado, por todos los medios”, dijo su mamá apenada y sonriendo a tal momento vivido por la culpa de su hijo.

Obviamente, para varios cibernautas estas palabras no fueron las apropiadas, pues los votos matrimoniales son una insignia que consolida el amor que se le tiene a la otra persona y las palabras de Michael para muchos fueron irrespetuosas y de mal gusto.



“Ni siquiera podía entender que mi futura persona me disminuyera de esa manera. Es desalentador”, “Mi esposo y yo tenemos este sentido del humor juntos, pero ¿nuestros votos matrimoniales? Estaría mortificado”, “Yo no podría casarme con alguien que me sexualiza en los votos matrimoniales”, fueron algunos de los comentarios más destacados de la publicación.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO