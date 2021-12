TikTok se ha vuelto el escenario ideal para que personas de muchas profesiones describan con humor ciertas situaciones que afrontan en su trabajo.



Este es el caso del profesor Juan Jo Holguín, quien tiene casi 88 mil seguidores en la plataforma gracias a sus divertidos videos sobre momentos que vive junto a sus estudiantes.



Hace unos días, Holguín, también conocido como 'profe Juanji' o 'profe Millenial', creó una canción dedicada a sus estudiantes que reprobaban, y rápidamente la melodía se hizo viral.



"La materia no alcanzaste a pasar. Ya nos tocará vernos en el extra, mejor no te agüites y ponte a estudiar. Así a veces pasa, ya ni te preocupes, ojalá que no te pegue tu mamá. Reprobaste", dice la letra de la canción.



"Ya ves, para que no entregas tus tareas. Reprobaste , pero bien que te veía conectado en el Fortnite", añade.



El video del 'profe Millenial' ya tiene más de 113 mil 'me gusta' y más de mil comentarios.



"Así hasta da gusto reprobar", "no sabría si reír o llorar", "me hubiera gustado un profe como tú", "una manera muy original de decirle a un alumno que reprobó", son algunos de los comentarios.

Días después de la canción se popularizara, un usuario también pidió que Holguín creara un tema para los estudiantes que sí aprobaron, por lo que el profesor escribió una nueva canción.



"Le echaste muchas ganas y pasaste la materia. (...) Muchas felicidades, eres un gran alumno, y gente como tú solo hay una en un millón. Aprobaste la clase, muchas felicidades, pero tampoco es para tanto pues estaba súper fácil. Ojalá de ti aprenda tu 'compa' que reprobó", dice la nueva melodía.



A raíz de su video de la canción, el 'profe Juanji', quien acumula más de 27 millones de 'me gusta' en TikTok, le contó a sus seguidores que lo invitaron a varios programas de televisión, por lo que le agradeció a todos por su apoyo.



"Un montón de gente me llamó para decirme que estaba apareciendo en la 'tele'. Y luego todo se empezó a poner mucho más loco porque me llamó alguien para entrevistarme", dijo.



"No lo podía creer, todavía no lo puedo creer. Y pues no quería perder la oportunidad para agradecerles a todos ustedes que han hecho posible todo esto. De verdad que es un sueño cumplido, voy a esforzarme mucho para traer mejores cosas y más divertidas", agregó.



