Recientemente, salió a flote un clip grabado por una mujer norteamericana, quien expuso “tres opiniones impopulares” sobre la crianza de sus hijos en TikTok. El video no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes estallaron en críticas luego de que la madre revelase que no permite que sus hijos asistan a pijamadas.



Cabe mencionar que el video fue publicado en el año 2021, pero se volvió popular en estos últimos días y generó diferentes tipos de reacciones por parte de los internautas. Al clip lo acompaña la descripción: “Esto podría ser divertido”.

Tara es la protagonista de este video, una madre que hace contenido para sus redes sociales y que reside en el estado de Virginia del Norte, Estados Unidos.

Las tres opiniones impopulares sobre la crianza que compartió Tara sobre la crianza son:



- “No les permito fiestas de pijamas”.



- “Mientras terminen la escuela y las tareas del hogar, no limitó su tiempo frente a la pantalla”.



- “Si no comen lo que hago, no comen”.



Ante este método de crianza, los comentarios no se hicieron de esperar: mientras que unos estuvieron a favor de Tara; otros mostraron su descontento con las estrictas normas de la mujer.

Comentarios sacados desde el perfil de la tiktoker Tara Foto: Instagram: @t.c.huck

Una usuaria, por ejemplo, reveló que el video de Tara le dejó mucho que pensar respecto a las pijamadas. Además, le agradeció por hacerla reflexionar sobre la situación. Como respuesta, la tiktoker escribió: “Gracias por ser tan educada, realmente lo aprecio mucho”.

Las pijamadas fueron parte fundamental de la niñez de esta joven. Foto: Instagram: @t.c.huck

Por otro lado, hubo quienes hicieron un viaje al pasado y rememoraron las buenas experiencias que vivieron con las pijamadas. “¿Sin pijamadas? ¡Esos son algunos de mis recuerdos favoritos de la infancia!”, aseguró una internauta.

Ante la pregunta de si estaba permitido hacer pijamadas en su casa, Tara dio una respuesta igual de polémica. A través de un comentario anclado, la mujer contestó a la interrogante y, además, dejó a la vista el motivo de su decisión.

La tiktoker afirma que no hace pijamadas en su casa porque no es justo. Foto: Instagram: @t.c.huck

“No puedo confiar en lo que sucede en la casa de otra persona. Además, no las hago en la mía porque no es justo”, afirmó Tara.

Tara, cuyo usuario en redes es @t.c.huck, actualmente cuenta con más de 40 mil seguidores en Instagram. En TikTok, alcanza aproximadamente 785 mil usuarios.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO