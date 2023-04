Los accidentes que le ocurren a los niños pueden ser causados por los objetos más inesperados. Pueden sufrir lesiones o heridas debido a situaciones que nadie podría haber previsto, como el tragarse un objeto extraño o quedar atrapado en algún lugar.



Este es el caso de esta pequeña niña quien tuvo un accidente con la tapa de un tarro de líquido que llevaba en su lonchera.

La curiosidad natural de los niños también puede llevarlos a meterse en lugares en los que pueden resultar atrapados, como le ocurrió a la pequeña, pero tomando una decisión riesgosa, dos personas la ayudaron a la niña a salir de esta situación.



Aunque la mejor opción hubiese sido ir a un centro médico, en el video se puede ver cómo una persona la sostiene por la frente y la parte de atrás de la cabeza para que no se mueva, mientras que la otra pasa una pistola para soldar muy cerca a su cara con el fin de romper la tapa rosada del tarro.



Las lágrimas de la pequeña no se hicieron esperar, la preocupación debió ser tanta que mientras el rescate siguió usando su uniforme y su maleta.



Al parecer la niña decidió succionar el aire dentro de la botella y esto generaría un vacío que dejaría su lengua atrapada.



Los internautas no dejaron pasar nada y han hecho todo tipo de cuestionamientos, como por qué llegó a esa situación y hasta algunos contaron sus propios accidentes de la infancia.

"No sé, pero siento que le dolía más la presión que estaban ejerciendo sobre su frente", "Cuando tenía 5 años me metí un frijol crudo a la nariz y no salió, tampoco dije nada a mis padres por miedo, hasta que se me hincho y no podía respirar" y "Yo me senté sobre un balde y me pasó lo mismo. Al inicio reía, pero al ver que no podía salir empecé a llorar y tratar de correr, pero todos se burlaban", han comentado en el video que fue publicado originalmente por la usuaria @magalyvasquezvald



Los niños son impredecibles, por esta razón debe haber una supervisión adecuada y medidas de seguridad en los espacios. Foto: iStock.

Es importante tener en cuenta que muchos de estos accidentes pueden ser prevenidos con una supervisión adecuada y la adopción de medidas de seguridad en el hogar.



Si el accidente ocurre, la primera opción debe ser siempre recurrir a personal de salud, como médicos o enfermeros, que puedan tomar la decisión correcta.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

