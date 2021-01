Niña muere asfixiada tras hacer peligroso reto viral en TikTok

El pasado miércoles 20 de enero una niña de 10 años llamada Antonella Sicomero murió asfixiada tras participar en un peligroso reto viral en TikTok denominado “Blackout challenge” (desafío del apagón). Los hechos ocurrieron en la ciudad de Palermo, ubicada en la región de Sicilia, en Italia, según informaron medios locales.



El peligroso juego consiste en que los niños bloquean su respiración hasta desmayarse. Esto con el fin de, supuestamente, “experimentar fuertes sensaciones”.



Lo cierto es que este irresponsable reto provoca accidentes cada año, en muchas ocasiones mortales, según informó la agencia de noticias ‘AFP’.



Para hacer parte de esta tendencia y quedarse sin respiración por el mayor tiempo posible, la pequeña niña italiana rodeó su cuello con un cinturón. Todas sus acciones fueron grabadas con su celular.



A pesar de que la hermana de Antonella, de 5 años, descubrió el cuerpo inconsciente en el baño de su casa, ya era demasiado tarde. Los padres llevaron a la menor al Hospital Infantil de la localidad de Palermo, sin embargo, a pesar de los esfuerzos del cuerpo médico, no logró sobrevivir.



"No sabíamos nada", confesó el padre de la niña, Angelo Sicomero, al diario italiano ‘La Repubblica’. "Sólo sabía que Antonella entraba a TikTok para ver videos. ¿Cómo imaginar esa atrocidad?", indicó con dolor.



Los padres de la menor contaron que la otra hermana de Antonella, de 9 años, les explicó lo sucedido. "Antonella estaba jugando al juego de la asfixia", aseguró.



"¡Que mi hija, mi pequeña Antonella, muera en un juego extremo de TikTok, no logro aceptarlo!", agregó con impotencia Angelo, quien, junto a su esposa, decidió donar los órganos de su hija para que "otros niños puedan vivir gracias a ella".



Incitación al suicidio

Tras conocerse este trágico incidente, la fiscalía de Palermo abrió una investigación por "incitación al suicidio" y los investigadores incautaron el celular de la pequeña.



Las autoridades deberán determinar si Antonella mantenía contactos con otros participantes y si alguien la invitó a participar en el desafío o si estaba haciendo ese video para un amigo o pariente.



Luego de la tragedia, la red social, que dice contar con 100 millones de usuarios en Europa, emitió un comunicado.



"La seguridad de la comunidad TikTok es nuestra máxima prioridad, estamos a disposición de las autoridades competentes para colaborar en toda investigación", señalaron en el documento.



Peligros en los retos de TikTok

Este no es el primer reto viral que se origina en la plataforma fundada en 2016 que puede ser catalogado como “peligroso”. Lastimosamente, cada vez son más absurdos los juegos que se inventan algunos irresponsables creadores de contenido con el fin de obtener visualizaciones y ‘me gustas’.



Otro de ellos consiste en limar los dientes utilizando una lima de uñas. Esto afecta gravemente el esmalte de la dentadura, el cual no se regenera.



Por otro lado, se encuentra el “Outlet Challenge”. Este consiste en dejar un poco separado el cargador del teléfono del enchufe, para así poder deslizar una moneda por el espacio que queda. Aunque el objetivo es ver saltar las chispas, en muchos casos el absurdo juego acabó en un completo desastre, registrando varios incendios en Estados Unidos.



Lo cierto es que un par de ‘me gusta’ e interacciones en redes sociales no valen la pena si de por medio se está poniendo en riesgo la salud y, en casos como este, la vida misma.



Tendencias EL TIEMPO

