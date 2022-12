Una mujer aceptó el reto de terminar su matrimonio a cambio de recibir una suma de más de 12 millones de pesos. El duelo fue realizado por el famoso tiktoker Hotspanish y ya cuenta con más de 1,2 millones de reproducciones.

El youtuber y cantante estadounidense, con ascendencia mexicana, Roberto González Manso es conocido en TikTok y en diferentes plataformas como ‘Hotspanish’. Actualmente suma más de 12 millones de seguidores y es muy popular por proponer retos a las personas del común, que son publicados en dicha red social.



Hotspanish recorrió las calles de México para incentivar a las parejas a aceptar su reto de divorciarse o separarse a cambio de dinero. Aunque al principio hubo relaciones que lo ignoraron y no quisieron acceder, hubo una mujer a quien sí le llamó la atención la tentadora propuesta.



Al principio, la oferta ofrecida fue de mil pesos mexicanos, es decir, más de 200.000 pesos colombianos. No obstante, el influenciador fue aumentando el valor a medida que se iba percatando de que la pareja estaba en duda.



La segunda oferta fue de cinco mil pesos mexicanos (más de un millón de pesos colombianos) y luego ascendió a los 10.000 (más de dos millones de pesos colombianos), pero la pareja seguía sin prestar atención.

Por un instante, el sujeto se detuvo y le dijo al influencer: “Ya te reconocí, eres el chico que hace bromas” y continúo su camino con su mujer.



Hotspanish no se quedó con las ganas de abandonar el reto y le sumó 10.000 más a la oferta, es decir, 20.000 pesos mexicanos (más de cuatro millones de pesos colombianos), cifra que la joven no evadió y preguntó de qué se trataba el desafío.



“Tiene que dejar a su esposo pero ya dejarlo del todo y se viene con nosotros” , explicó el estadounidense mientras crecían los ceros, ya no eran 20 sino 40.000 pesos mexicanos (más de nueve millones de pesos colombianos).

Reto aceptado

El esposo se tornó molesto y le pidió al influencer que se detuviera. Sin embargo, su mujer no dejó pasar la oportunidad para hacerle varios reclamos porque ya no se sentía consentida por él. “¿Cuándo me has dado algo de tu aguinaldo?, siempre te lo gastas con tus amigos. Ya no me das dinero”.

Además, Sofía le pidió el celular a su esposo para poderlo revisar y así corroborar que él no le era infiel, y así no aceptar el reto. Sin embargo, el hombre se negó a entregarlo y, en repetidas ocasiones, dijo que solo lo utilizaba para temas laborales, razón que Sofía no creyó.



En medio de la discusión, Hotspanish ofreció su última propuesta y ya no fueron 40 sino 50.000. Sofia terminó aceptando el reto y mirando a su pareja le dijo: “Bueno, acepté. Adiós”. Pensando que se trataba de una broma, el sujeto comenzó a insistirle que se fueran, pero ella ya había tomado su decisión.



Finalmente, la joven termina yéndose con el tiktoker y sus acompañantes. No obstante, aclaró que no se separó por el dinero que le ofrecieron sino por problemas matrimoniales que venían creciendo con el paso del tiempo.

