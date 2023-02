Este increíble caso puede ser una enseñanza para que usted, si conduce motocicleta, proteja sus ojos adecuadamente de cualquier objeto externo que pueda afectar su rostro, especialmente los ojos.



Una mujer identificada como Yuliana Gómez compartió en su cuenta de TikTok un video donde le extraían un gusano del ojo y este se hizo viral y ya cuenta con más de un millón de reproducciones.



Las impresionantes imágenes del animal siendo sacado de uno de sus lagrimales fueron acompañadas con la descripción "este amiguito en mi ojo" y generaron la reacción de miles, que no entendían cómo el gusano llegó allí.



La mujer explicó en su cuenta de TikTok que el gusano llegó allí por no usar protección para sus ojos mientras conducía su motocicleta, sin embargo, no dio más detalles sobre cómo ocurrió el incidente.



Yuliana contó que al inicio no le prestó mayor atención, pero tuvo que acudir a un hospital cuando su ojo se inflamó y presentó otros síntomas. Aunque los médicos pensaron que tendrían que hacerle una cirugía, finalmente, como muestra el video, este pudo ser extraído sin un procedimiento complejo.



Ante la curiosidad de decenas de internuatas, la mujer detalló que el animal que se le metió al ojo se llama rezno y es una larva de un insecto que vive sobre la piel de diferentes animales, incluso del ser humano.

