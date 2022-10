Sukhmin Garcha, una joven de 27 años originaria de Canadá, compartió a través de TikTok el momento en el que ella decide hincarse en una rodilla y pedir matrimonio a su novio. Las reacciones en internet no se hicieron esperar.



En el video, compartido el 3 de octubre, se puede ver a la joven vestida de azul arrodillada y sosteniendo una caja, su novio, quien estaba viendo el mar, se vuelve y ella le muestra el anillo de compromiso, él lo acepta sonriendo y ella pone la argolla en el dedo anular de su ahora prometido. El video termina con un íntimo abrazo entre ambos.



Garcha fue quien se encargó de preparar toda la sorpresa para pedirle a Shiraz Brar, su pareja, que se casaran. Él aceptó y fijaron la fecha de su boda para julio de 2023. Si bien el video tiene cientos de reproducciones y obtuvo reacciones positivas, sobre todo de hombres, también hubo muchos comentarios que la criticaban a ella y su decisión.



Durante una entrevista con Carter News Agency la mujer reveló que siempre había estado abierta a la idea de proponerle matrimonio a su pareja, "siempre estuve abierta a proponerlo. Estaba bastante nerviosa al principio. Quería encontrar el momento adecuado para hacerlo".



Si bien han recibido el apoyo de sus familiares, amigos y algunos internautas que la califican como una mujer fuerte y la felicitan por su gesto, también ha recibido mensajes negativos de otras mujeres que no han estado de acuerdo con el gesto de la canadiense.

"Muchos de estos fueron cosas como: ‘preferiría morir’ o ‘ella no tiene respeto por sí misma’, también ‘él no parece feliz’ y la lista continúa. Gran parte del odio provino de mujeres, lo cual fue muy sorprenderte. Fue interesante ver cómo los hombres apoyaban a las mujeres que proponían matrimonio”, afirmó Garcha durante la entrevista con el mismo medio.



La joven alentó a otras mujeres para que, si querían, ellas propusieran matrimonio a sus parejas y no se dejaran intimidar porque "Estos solo son roles de género obsoletos hechos por la sociedad".



De hecho, su prometido se pronunció en los comentarios del video citado diciendo "consíguete una mujer fuerte que sepa romper barreras".



Además aclaró que era un gesto simbólico, porque la pareja ya había acordado comprometerse, de hecho en el Instagram de Garcha hay una publicación de 1 de septiembre en el que se ven fotos de la pareja durante su compromiso, en esa ocasión, habría sido Brar quien habría hecho la gran pregunta.

