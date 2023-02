La planificadora de bodas Georgie Mitchell contó en su podcast ‘Unfiltered Bride' una particular historia de una mujer que se llevó una gran sorpresa el día de su matrimonio, cuando descubrió a su futuro esposo siendo amamantado por su mamá.



Mitchell, profesional en bodas en Reino Unido, mediante una charla que estaba teniendo con su compañera Beth, explicó cómo alguien con quien había trabajado anteriormente le había contado el inusual relato.

Georgie inicia diciéndole a Beth: “Necesito contarte una historia. Yo no estuve en la boda, pero me han dicho en dos ocasiones que se trata de una maquilladora. La maquilladora la llamaremos Jenny. Ella estaba encargada de maquillar y peinar a la novia”.

La presentadora relata que momentos antes de la ceremonia, la novia le dice a Jenny que necesita ir al baño. En ese instante, se dirige hacia la puerta, cuando ve algo lo suficientemente razonable para terminar cualquier boda. En medio de la narración, Georgie pregunta a Beth: “¿Qué crees que vió?”.

Beth en ese momento piensa que se trata de una historia de infidelidad y asume que la mujer vio a su esposo con otra mujer, pero, para su sorpresa, esa no es la respuesta correcta. Le dicen que intente adivinar otra vez y su nueva teoría apunta a que el hombre estaba consumiendo drogas antes de la ceremonia.

No obstante, no era ni lo uno ni lo otro: en ese instante Georgie revela que el prometido de la futura novia estaba siendo amamantado por su mamá.



Ante la sorpresiva revelación, Beth solamente le quedó preguntar cómo era posible casarse con alguien que era amamantado aún por su mamá. En ese instante, Georgie salió en defensa de la novia, diciendo que probablemente no lo sabía.

El video fue subido desde la red social TikTok y ya cuenta con más de cinco mil visualizaciones. Se destacan los particulares comentarios de los internautas, quienes reaccionaron de manera cómica frente a la situación. “Claramente mordió a su madre”, “Llevo eso de ser niño de mamá a otro nivel” y “ Es increíble de creer”, fueron solo algunas de las reacciones que tuvieron los usuarios.

