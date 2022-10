Adentrarse en el multidinámico, complejo y, para algunos, desconocido mundo de las aplicaciones para encontrar pareja no es una tarea fácil. Desde los innumerables candidatos para elegir hasta los diversos intereses que tiene cada uno de los usuarios, son muchos los aspectos a tener en cuenta para intentarlo y no fracasar en el intento.

Cuando se trata de elegir a la persona indicada, no existe estrategia ineficaz: todas y cada una de ellas resulta única y efectiva a su modo; eso sí, hay unas más singulares que otras. Si no que lo diga Emily, una influenciadora estadounidense que se ha vuelto toda una sensación en redes sociales por compartir, ante cientos de seguidores, su inusual y organizado método para no solo tener una “vida amorosa activa”, sino también muy exitosa. ¿El secreto? Una tabla de Excel a la que no le falta ni el más mínimo detalle.

A través de su cuenta de TikTok, la joven ha decidido dejar a la vista uno de sus más novedosos inventos: “un rastreador de citas” -como ella lo llama- que no es otra cosa que una hoja de cálculo en la que detalla, mediante diversas casillas, muchos aspectos de la vida de los hombres con los que sale.

Nombre, apodo, edad, número de teléfono, foto y profesión son solo algunos de los datos que recolecta para obtener información concisa de sus posibles parejas y, de la misma manera, identificar señales de alerta temprana. ¿No comparte sus creencias? ¿Dista de sus intereses amorosos? ¿No son compatibles? Al parecer, Emily no tiene que darle muchas vueltas a estas preguntas: ella todo lo sabe, pues ni el más mínimo detalle se le escapa.

Si a los datos se suman las notas, estadísticas, creencias, comportamientos, mascotas y alergias de los candidatos amorosos, el resultado no es más que un poderoso, infalible e inusual método para encontrar al hombre de sus sueños. Si tiene carro, si habla otros idiomas o, incluso, si le gustan los viajes son otros de los intereses evaluados por Emily.

La joven estadounidense detalla, minuciosamente, todos los datos que recolecta de sus pretendientes amorosos. Foto: TikTok: @crumbletumble00

De acuerdo con el video corto que, para este momento, ha dejado sorprendido a más de un seguidor, los colores también resultan un elemento clave para organizar su vida amorosa. En las casillas de color rojo yacen los sujetos a los que ha rechazado, mientras que en la naranja reposan los que son “solo amigos” y, finalmente, en la verde los que poseen potencial para convertirse en su futura pareja ideal.

Los seguidores no han podido dejar pasar desapercibida la singular estrategia de Emily y, por supuesto, se lo han hecho saber a través de cientos de comentarios. “Leyenda”, “Otro gran uso para las hojas de cálculo”, “Hice esto, pero lo convertí en hojas de Google colaborativas para que mis amigos pudieran dar su opinión” y “Necesito hacer esto”, son algunos de los comentarios que se leen en el clip que ya acumula más de dos millones de visualizaciones.

Exagerado para unos y una idea brillante para otros, el curioso documento organizativo de Emily se ha convertido en todo un éxito en la red social de videos cortos, tanto así que la influenciadora estadounidense se ha visto en la obligación de dejar un enlace de descarga, totalmente gratuito, para los seguidores que, al igual que ella, quieren iniciar a organizar su vida amorosa con una simple tabla en Excel.

Si Emily encuentra al hombre de sus sueños, o no, eso está por verse. Lo que sí es cierto es que, cuando lo haga, no tendrá que preocuparse en exceso por los intereses, comportamientos y cualidades de su pareja, pues ella ya ha encontrado la solución a la mayoría de sus problemas amorosos.

