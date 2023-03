Mónica Ruiz es una mexicana que emigró a Estados Unidos para cumplir el famoso "sueño americano". Ahora, después de diez años dedicada a limpiar casas, la mujer pudo crear su propia empresa de limpieza, donde ofrece servicios y consejos sobre este trabajo.

La mujer, quien reside en San Antonio, Texas, contó la fuerte carga laboral que maneja diariamente, y lo agradecida que está por tener a tantas personas interesadas en su servicio de limpieza: 'Moni Ruiz Cleaning'.

A través de la red social de videos cortos TikTok, Ruiz habló sobre lo sorprendida que está con el éxito de su emprendimiento, y aseguró que con tanto trabajo tendrá que contratar otra chica que le ayude.

"Últimamente me llega mucho trabajo. Necesito contratar otra empleada. Esto es nuevo para mí, tener mucho trabajo. Nadie nace siendo encargada, todo es un camino y vas aprendiendo", manifestó.

Además, la mujer explicó que esta semana sufrió un accidente mientras limpiaba una casa, en el que se cortó sus manos al sostener una escoba que estaba partida y ella no lo notó.



"Se nos quebró una escoba a la mitad y agarré el palo de la escoba y me corté. Menos mal fui yo y no una de mis chicas", comentó en el clip.

También mencionó en el metraje la importancia de poder descansar y dormir bien, ya que en estos últimos días se ha acostado a las 12 a. m., cuando normalmente a las 10 p. m. ya se encuentra en su cama.



La mujer se ha convertido en un claro ejemplo para muchas que quieren emprender y deja para ellas mensajes en sus videos, donde enseña desde su experiencia cómo formar una empresa.



En uno de los clips, Ruiz afirma que es importante mantener la calma durante el trabajo, tanto limpiando como siendo la dueña de su propio servicio de limpieza: "Tengo que calmarme si quiero que mi compañía crezca. Si no me calmo, las cosas no saldrán bien", puntualizó.

Moni Ruiz 78, como se encuentra la mexicana en TikTok, actualmente tiene más de 793 mil seguidores y supera los 16 millones de me gusta.

