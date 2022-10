La infidelidad parece ser lo único que tienen en común muchas parejas en la actualidad; sin embargo, para fortuna de muchos, la verdad siempre termina saliendo a la luz: a veces tarde, a veces temprano y, en ocasiones, de la manera más insólita, inesperada y vergonzosa posible.

La defensora de la fidelidad en esta oportunidad fue Jody Tavares -como se identifica en TikTok-, una mesera estadounidense que se llevó todos los elogios en redes sociales por exponer públicamente a un presunto cliente infiel que, según ella, anotó su número de teléfono en un papel mientras su pareja se encontraba en la misma mesa.

“Si tú y tu novio vinieron a comer al Hooters del centro de Dallas y me tocó ser su mesera: no sé cómo carajo tu pareja logró hacer esto. Pero lo voy a exponer”, comenzó Jody en el video que, para este momento, ya es toda una sensación en la plataforma de videos cortos.



Sin pelos en la lengua, la mesera de Hooters relató que el hombre habría escrito su número de teléfono en un pequeño papel blanco mientras su ‘novia’ -para ese momento Jody no sabía si realmente era su pareja- se encontraba teniendo una ‘cita’ con él en la misma mesa.

Todo parece indicar que la mujer que acompañaba al presunto infiel nunca se levantó de su asiento, por lo que Jody se mostró sorprendida por la, casi perfecta, estrategia que el hombre utilizó no solo para escribir, sino también para hacerle llegar el mensaje sin que nadie se percatara del incómodo momento que estaba teniendo lugar durante su jornada laboral.



“Nunca vi que tú te pararas. No sé cómo hizo él para que no te dieras cuenta”, dijo Tavares en el clip que ya acumula casi dos millones de reproducciones en TikTok.

Ante la cámara Jody contó el audaz método que el hombre habría usado para concretar el aparente intento fallido de infidelidad. La propina, al parecer, resultó la excusa perfecta para acercarse a la mesera de Hooters. “Cuando él me entregó la propina en la mano, también me dio un pedazo de papel. Luego de que ustedes dos se marcharan del establecimiento, descubrí que en el papel se hallaba escrito su número” y, acto seguido, procedió a dar las primeras cifras del número de teléfono.

Por supuesto, la mesera tampoco dejó pasar la oportunidad de mandar un contundente mensaje sobre este tipo de conductas. “Estoy harta de que estos hombres tengan estas actitudes (...). Especialmente cuando tú estabas ahí con él, porque yo no creo que fueses la madre”, fueron las palabras con las que concluyó el video.

