Miles de videos circulan en redes sociales como TikTok día a día y muchos de ellos, por el algoritmo de la aplicación, se hacen virales y llegan a muchas personas, como es el caso de una mujer que compartió un curioso momento con su pequeña hija.

Diana Estrada es la usuaria que compartió en su cuenta un video donde camina por un pasillo oscuro de su casa junto a la pequeña con destino a la cocina para tomar un vaso de leche.



La menor, inesperadamente, corre, se aleja de su madre y saluda a alguien. La mujer, se preocupa, pues están solas y no entiende a quién saluda la pequeña. “¿ A quién le dices hola hija? ¿A quién le dices hola?”, pregunta la madre.



La pequeña no responde la pregunta de su madre y saluda de nuevo en la oscuridad: "Hola, niña". La madre se asusta y regresa corriendo a su habitación, abandonando a la menor.



Luego de hacerse viral, la mujer y muchos otros usuarios han reaccionado con humor a su reacción de correr y dejar sola a la pequeña en la sala, en lugar de ir por ella o esperarla para regresar a la habitación juntas.



La grabación ya acumula más de 5 millones de 'me gusta' y 43 mil comentarios en TikTok.

La mujer realizó un segundo video donde se refirió a la situación y aseguró que desde hace años "una niña la persigue" y que incluso ha tenido sueños con ella donde la ataca.



También aseguró que esto la ha llevado a cambiarse de hogar continuamente, pero que es la primera vez que su hija tienen un contacto de este tipo.



