Con más de 22.000 likes y 280 comentarios, un video publicado por una usuaria mexicana, en la red social de video cortos TikTok, ha generado múltiples opiniones y reacciones por parte de miles de internautas.



Y no es para menos, la historia que cuenta resalta por lo curiosa y peculiar.

De acuerdo con el relato de 'Pau Barrera', cuyo usuario es @pau_35c, llegó al restaurante donde se llevaría el encuentro con la mejor disposición y sin sospechar la incómoda situación que estaba por vivir.

(No deje de leer: Joven advierte la realidad de hacer intercambio en Estados Unidos: ‘Prepárate’).

Allí, se encontró con el joven que la había citado y él le dijo que debían entrar rápido porque los estaban esperando. "¿Esperando? ¿Quién?", pensó ella.

La respuesta la sorprendió, ya que en la única mesa que tenía asientos libres se encontraba una mujer, quien posteriormente fue presentada por su cita como su mamá. Ella quedó atónita, pero intentó saludar con naturalidad por respeto a los presentes.

"Durante toda la comida la señora se la pasó preguntándome cosas de puro dinero. Me preguntó que cuánto ganaban mensual mis papás; y yo (dije): 'Señora, no sé. Y si supiera, no se lo diría'", explicó aún conmocionada la joven.

(Le puede interesar: 'Bold Glamour': los peligros del filtro de 'cara perfecta' en TikTok).

La situación se volvía cada vez más incómoda hasta el punto que la mujer le preguntó a 'Pau' que si sus padres estarían dispuestos a mantener a su pareja, quien no supo cómo responder ante tal cuestionamiento.

También hubo líos con respecto a la cuenta del establecimiento, ya que la madre quería que pagaran "por mitades", pero ellos dos habían consumido tres o cuatro veces más que la joven, quien le dijo que no, que cada quien pagaría lo suyo.

(Le recomendamos leer: 'No lo esperaba de ti': la molestia de hombre al ver a mujer bailando con otro).

Finalmente, hubo una aparente discusión entre madre e hijo, y Barrera, ya harta de la situación, le dijo que si necesitaba a alguien que lo mantuviera "se buscara un sugar o se quedara con su mamita".

Redacción ELTIEMPO.COM