Los videos más divertidos que se vieron en TikTok durante 2020

Uno de los protagonistas de 2020, sin duda, es la red social de videos cortos TikTok. Esta plataforma tiene disponibilidad en más de 150 países y, hasta el momento, cuenta con más de mil millones de usuarios.

Su nicho es de jóvenes entre 13 y 19 años de edad, aunque cualquier persona lo puede descargar.



Parte del éxito de TikTok radica en los usuarios que publican videos bailando, haciendo comedia y dando a conocer su creatividad. Por lo menos eso es lo que demuestran los 10 videos más exitosos de la plataforma en este 2020 que culminará dentro de poco.

#10 El pato bailando

Este video fue publicado por el usuario @hartyt_. Muestra a un pato bailando, junto con su dueño, al ritmo de ‘If I back it up’, canción de Cookiee Kawaii.

#9 Sus superhéroes favoritos

Un usuario que sorprendió en la plataforma fue @thejulianbass, quien publicó un clip en el que se convierte en sus superhéroes favoritos.



Julian utilizó los efectos de TikTok y su ingenio para alternar de manera dinámica a los ‘Jedi’, de ‘Star Wars’, a ‘Ben 10’ y a ‘Spiderman’, con ‘Watermelon Sugar’ de Harry Styles de fondo.



El joven causó tal efecto que obtuvo comentarios y ‘retweets’ de personalidades de Hollywood del calibre de James Gunn (director de ‘Guardians of the Galaxy’), Tara Strong (actriz de voz de Ben 10) y Peter Ramsey (director de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’).

#8 ‘Tocino de zanahoria’

TikTok va mucho más allá de las llamativas coreografías. La plataforma también cuenta con un sinnúmero de usuarios que enseñan a hacer manualidades, a maquillarse o a cocinar. Ese es el caso de @iamtabithabrown, que enseñó a sus seguidores una manera para hacer lo que denominó como ‘tocino de zanahoria’.

#7 Así fue como se extinguieron los dinosaurios

@lizemopetey se ganó el séptimo lugar en los videos más vistos de la plataforma gracias a la comedia. La joven simula un diálogo entre Dios y un ángel en el que ocurre un error de comunicación que termina extinguiendo a los dinosaurios.

#6 ‘Mi pan su susu’

Amado por muchos y odiado por otros, este video tuvo un efecto viral en TikTok y en otras redes sociales y plataformas como Instagram y YouTube. La animación muestra a una llama digitalizada bailando al ritmo de una pegadiza canción que, justamente, tiene ‘Mi pan su susu’ como coro.

#5 'Men in black'

Will Smith, actor de Hollywood, no podía quedar afuera de lo más viral de 2020.



El actor de ‘Men in black’ publicó un video en el que parece borrarse la memoria a sí mismo con el ‘neuralizador’ que los agentes de asuntos extraterrestres utilizan en la cinta.



“No recuerdo haber hecho esto”, es la broma que acompaña el clip.

#4 Baile en la NBA

Jalaiah Harmon es una joven de 13 años que creó el ‘Renegade’, un baile muy popular en internet. El tercer video más visto de la plataforma muestra a la adolescente bailando su creación en el medio tiempo de un partido de baloncesto.



La cuenta oficial de TikTok de la Asociación de Baloncesto de Estados Unidos (NBA, por sus siglas en inglés) publicó la grabación.

#3 Compañera de trabajo molesta en Zoom

La aplicación de videollamadas Zoom y sus diversas herramientas ahora son el ‘pan de cada día’ de la gran mayoría de trabajadores en el mundo.



Los seguidores de la usuaria @itscaitlinhello se sintieron identificados con la actuación de Caitlin en el clip denominado ‘La compañera de trabajo que odias en las videollamadas de Zoom’.

#2 Señor en patineta

‘Dreams’, canción de Fleetwood Mac, se hizo viral en la red social por un hombre que se grabó montando en patineta por una vía, tomando jugo de arándanos directamente de la botella y haciendo ‘lip sync’ (sincronía de labios) con este éxito de los años 70.



El usuario que recreó esta escena en su cuenta de TikTok, que tiene actualmente más de 11 millones de visualizaciones, es @420doggface208.

#1 ‘M to the B’

El primer lugar de los videos más vistos en TikTok se lo lleva la usuaria @bellapoarch, que se grabó haciendo ‘lip sync’ de la canción ‘M to B’, de Millie B. Además, el clip destaca por el singular movimiento de cabeza de la joven y sus gestos, los cuales parecen ir en completa sincronía con el ritmo de la música.

