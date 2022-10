El ahorro, en algunos casos, se convierte en un gran aliado para conseguir el éxito financiero; en otros, por ejemplo, sólo termina protagonizando una anécdota memorable que, además, se vuelve toda una sensación en TikTok.



@buitragozzzz es el usuario de una joven bogotana que se hizo viral en la plataforma de videos cortos luego de compartir, con los más de 22 millones de seguidores que posee, su curioso y, para algunos, inefectivo método de ahorro.

Un botellón de agua vacío -con una capacidad de alrededor de 20 litros-, cientos de monedas de 500 y 1.000, además de una disciplina de admirar, fueron los elementos de los que se valió la usuaria de TikTok para lograr la insólita e increíble hazaña que ha sido elogiada y criticada a partes iguales por los internautas.

En el primer video que ya cuenta con más de 23 millones de reproducciones -un millón más de los seguidores que posee-, la joven muestra a través de imágenes cómo, año tras año, la botella -que hacía las veces de alcancía- fue llenándose hasta lograr un ahorro impensable.

“Duramos años llenándolo y al fin se logró” fue la descripción que anunció el clip que ha asombrado a una cantidad exorbitante de usuarios. En este, no sólo se logran observar imágenes de la curiosa alcancía, sino que también se muestra el memorable momento en el que, por fin, la joven decide -junto con un hombre que se presume podría ser su padre- romper la botella.



Los internautas fueron testigos de cómo en el video una ola de monedas de 500 y de 1.000 se abrió paso en el suelo para formar una impresionante montaña de dinero; razón por la cual, no dudaron en hacer una pregunta que, seguramente, muchos tienen en este momento: ¿cuánto logró recolectar luego de ahorrar durante casi cuatro años con monedas?

La respuesta no tardó en llegar a través de un segundo video publicado por la usuaria quien, al igual que en el primer clip, se mostró abierta a seguir resolviendo las dudas de los navegantes de TikTok.

“En total fueron 8’210.000 pesos y un ahorro de casi 4 años”, explicó la joven en respuesta al cuestionamiento de una navegante; al tiempo que contó -y mostró- cómo contaron, pesaron y procedieron a empacar las monedas en decenas de bolsas para, posteriormente, poder cambiarlas.

“Y cuando terminaron de juntar las monedas ya no valían nada”, “Con razón ya casi no consigo monedas de 500”, “Ya sé por qué la moneda está escasa” y “Yo no soy capaz, una vez abrí una alcancía mía y tenía 1.200 pesos colombianos”, son algunos de los comentarios que se leen en la red social de videos cortos.

