La emotiva propuesta de matrimonio de un campesino a su novia

El video se volvió viral. Una representación genuina del amor se ha tomado las redes sociales en las últimas horas y ha hecho conmover a millones de personas en América Latina.

Era 30 de septiembre. Ella tenía su pelo recogido. Vestía un buzo blanco con muñecos, una sudadera gris y zapatos negros. No lo podía creer. Se limpiaba las lágrimas mientras caminaba por un camino en el que estaban los 'cómplices' de la propuesta. Él la esperaba al final con los anillos para proponerle matrimonio.



Eli Fernández y Lesvin González no pensaron que su relación se convertiría en tendencia en varios países. No por algún chisme o problema, sino por lo majestuoso y bonito que ha representado para muchos.



El hecho ocurrió en una zona rural de Guatemala. A la mujer le pidieron asistir a un lugar que solo ellos conocían. Él había calculado todo: le pidió a tres personas, quienes serían familiares, que sostuvieran rosas y se las entregaran a medida que ella se acercaba al lugar en el que él la esperaba.



Lesvin estaba de espaldas. Cuando Eli llegó, él giró con una niña que sostenía un cartel en una cartulina blanca con corazones que decía: "¿Te quieres casar conmigo?". Acto seguido, el hombre, que estaba vestido con un pantalón negro, chaqueta de cuero negra y una camiseta verde, sacó los anillos, se arrodilló y le preguntó directamente. Ella dijo que sí y lo abrazó.



Ese abrazo, que duró varios segundos, jamás se olvidará. Dos almas estaban consolidando una decisión importante en sus vidas. El beso que luego se dieron se convirtió en esa firma que pactó su amor.

El pasado 3 de octubre se registró otro video en el que se ve a Eli y a Lesvin diciendo el 'sí' en su matrimonio civil. "Los invito a darse un abrazo como símbolo de unión porque a partir de hoy están empezando a formar la familia González Fernández y un beso como símbolo de amor", dijo la mujer que los casó.

