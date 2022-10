Cientos de personas en el mundo pierden su celular al día; sin embargo, no todas cuentan con la suerte de recuperarlo. Desde personas malintencionadas hasta ladrones profesionales y situaciones desafortunadas, son muchos los factores que reducen la posibilidad de recuperar un dispositivo electrónico extraviado. Aún así, parece que no todo está perdido.

(Lea también: Padres divorciados son sensación en redes al bailar 'Torero' en evento escolar).

Aroa Pérez -como se identifica en TikTok-, es la afortunada joven que se hizo viral en la red social de videos cortos luego de olvidar su celular en un lugar público y, posteriormente, recuperarlo con algo extra dentro de su galería: un inusual y, para algunos, gracioso clip por parte de las dos mujeres que, al parecer, encontraron su móvil.

“Cuando pierdo el móvil, me lo devuelven y al día siguiente encuentro este video en mi galería” es la descripción que acompañó el video que, para este momento, se ha convertido en toda una sensación en TikTok -ya acumula más de dos millones de ‘me gusta’ y más de cinco mil comentarios-.

Te has dejado el móvil en un banco. Estamos esperando a que llames, no tardes, ¿eh? FACEBOOK

TWITTER

En este se logra observar a dos mujeres rubias que, en primer lugar, la saludan y, unos cuantos segundos después, comienzan a explicarle cómo ha perdido su celular. “Hola, corazón”, dice una mujer; al tiempo que su compañera añade: “Te has dejado el móvil en un banco. Estamos esperando a que llames, no tardes, ¿eh?”.

(Siga leyendo: Albañil enfrenta a joven fitness durante un reto: ¿quién ganó?).

Las protagonistas de esta historia -que se identificaron como Tania e Inés- no dudaron en dejarle saber a la dueña del dispositivo que, a diferencia de lo que pudieron haber hecho otras personas en su situación, ellas iban a devolver el celular.



Ya fuese por llamada o, simplemente, aguardando a que la propietaria apareciera, las mujeres no estaban dispuestas a darse por vencidas. “Estamos esperando recibir una llamada para devolvértelo. No nos vamos a mover de este banco, que es donde lo has dejado (el móvil), hasta que aparezcas”.

Y, por supuesto, tampoco perdieron la oportunidad de dar un parte de tranquilidad a la joven: “Tú tranquila, porque nosotras te lo vamos a guardar muy bien. Borrachas pero buenas muchachas”.



Casi como si hubiesen pronosticado su éxito en redes sociales, Tania e Inés hicieron una singular petición que quedó registrada en video: querían, nada más y nada menos, que la dueña del móvil compartiera su buena acción por medio de TikTok. “Súbenos a TikTok, que esto es de buena gente”, dijo una de las implicadas.

(De interés: Usuario de TikTok atraviesa el Darién y comparte su peligrosa travesía en redes).

Aunque las mujeres pudieron haberse quedado con el celular -que, según ellas, era un iPhone 12- y hasta cambiar la tarjeta, todo parece indicar que, al final, la historia tuvo un desenlace feliz. Aroa Pérez no solo recuperó su teléfono, sino que lo hizo de la manera más inesperada e inusual posible: si es que hasta le mandaron besos virtuales al final del clip.



Los comentarios en la red social de videos cortos tampoco se hicieron esperar: a las mujeres les llovió más de un elogio. “Qué lindas. Debería haber más gente así en el mundo”, “Mi fe por la humanidad ha crecido un 0.5%”, “Las amé, Qué graciosas”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Más noticias

Ricardo Montaner cuenta cómo inició el romance entre Camilo y Evaluna

En video: maestro se queda dormido en medio de exposición de estudiantes

Mago murió en pleno escenario y asistentes pensaron que era parte del show

Polémica por hombre que dice que trabajar con Carolina Cruz 'era terrible'

Mujer devuelve dinero que le llegó por error en un sánduche que no quería

Tendencias EL TIEMPO