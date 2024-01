Video: pensó que le habían dado permiso, no fue a trabajar y se cruzó con su jefe

Un curioso episodio se ha vuelto tendencia en las redes sociales en Argentina, protagonizado por un joven trabajador que creyó que había obtenido unos días de descanso y se encontró con su jefe en una situación inesperada.



El video, que se ha vuelto viral en cuestión de horas, ha generado risas, apoyo y algunas críticas entre los internautas.

En las imágenes, se puede ver cómo un joven argentino se detiene en la calle y es abordado por su jefe, quien le sorprende con la pregunta: "¿Cómo andás, querido? ¿Qué estás haciendo acá?". El empleado, confiado en su supuesta licencia, responde: "Vine a visitar a mi abuela un rato". Sin embargo, la sorpresa llega cuando el otro hombre le cuestiona: "¿No tenés que estar trabajando?".



La expresión del joven cambia drásticamente de risa a nerviosismo al intentar justificarse: "Me dijeron que me iban a dar las vacaciones, ¿no me dijeron?". Su jefe le explica que tenía que solicitarlas previamente. "Te dijeron que tenías que pedirla, pero cuándo. ¿En serio no fuiste a trabajar porque pensaste que estabas de vacaciones?", agregó entre risas.



El pibe había entendido que le daban vacaciones y se encontró al jefe en la calle pic.twitter.com/lVv9TyoJcG — ꧁☬Max☬꧂ (@zondanemesis) January 17, 2024

El joven reconoce su error con una sonrisa nerviosa: "Yo le entendí mal entonces lo que me dijo. Yo lo mal entendí mal. O sea que el día no me lo van a pagar y voy a tener que ir mañana".



Sorprendentemente, el jefe no parece molesto y, en un segundo video, se muestra cómo lo lleva a la oficina para aclarar el malentendido. "Me enteré que dijo que andaba de vacaciones", señala la administrativa, a lo que el jefe complementa: "Te corresponde una semana de vacaciones pagas, pero tenemos que hablar cuándo te las vas a tomar".



El joven concluye con determinación: "Mañana vengo firme", mientras se despide entre risas y nervios.

El video ha desatado una ola de comentarios en las redes sociales. Algunos elogian la actitud del jefe, destacando que trata a su empleado con afecto y respeto. Otros aplauden al joven por aprender la lección sobre cómo solicitar las vacaciones de manera adecuada.



Sin embargo, también ha habido críticas en línea, con algunos usuarios cuestionando la relación entre empleador y empleado.

"El jefe no es jefe, es un verdadero líder en su empresa" y "Con el afecto que lo trata el empleador, medio mucha ternura. Así debe tratar a la gente, no como esclavos y sintiéndose superior", escribieron en redes.

