Las fiestas son el epicentro de memorables anécdotas que, en la mayoría de ocasiones, se encuentran relacionadas con momentos de desenfreno y descontrol. Algunos terminan bien; mientras que otros son el desencadenante de acontecimientos que, incluso, pueden llegar a poner en riesgo la vida de sus protagonistas.



Sino que lo diga Ali -como se identifica en redes- una tiktoker a la que su primera experiencia con el cannabis no le salió como esperaba. Según contó en un video en su cuenta de TikTok, se comió un happy brownie -también conocido como brownie de marihuana- y terminó teniendo un derrame cerebral que la llevó a permanecer en coma durante cinco días.

Una fiesta de bienvenida que salió mal



De acuerdo con el relato de la joven en redes sociales, con motivo de su mudanza le organizaron una fiesta de bienvenida. El problema fue que, antes de dirigirse a la celebración, decidió comerse un brownie de marihuana de 100 pesos mexicanos -casi 23 mil pesos colombianos- que generó efectos inimaginables en su organismo.

“Nadie me avisó que no se comía completo la primera vez y no sé cómo llegué a la fiesta”, contó Ali al tiempo que expresó que, una vez arribó a la reunión, tomó mucho alcohol.

El brownie de marihuana que consumió la joven la llevó a entrar en un estado de inconsciencia profunda. Foto: iStock

Como era de esperarse, el bizcocho psicotrópico no tardó en surtir efectos secundarios: a la mañana siguiente, la tiktoker no pudo dejar de vomitar, por lo que se vio en la obligación de pedirle a su mamá que fuese a la farmacia a comprarle un suero para poder recuperarse de lo que, según ella, era resaca.

La pesadilla comenzó cuando su madre regresó y la encontró tirada a un lado de la cama expulsando sangre por la boca. Fue allí que, inmediatamente, la joven tuvo que ser remitida de emergencia al hospital. “Me atendieron, pero resulta que llegué muerta. Me dieron electroshocks en el pecho para resucitarme”, siguió narrando Ali ante la cámara.

Desafortunadamente el suceso no quedó allí, la situación médica de la joven empeoró hasta el punto de que entró en un coma -estado profundo de inconsciencia- del que no salió hasta pasados algunos días: “Estuve intubada y con pañal por cinco días porque me dio un derrame cerebral”.



Al final, lo que se cernía como una potencial amenaza para la vida de la tiktoker terminó convirtiéndose en una memorable anécdota digna de ser recordada. Entre risas, la joven contó cómo despertó del coma y, además, aprovechó para enviar una amistosa advertencia a sus seguidores: “No se droguen”.

¿Cuáles son los efectos al consumir un brownie de marihuana?



Al igual que con cualquier otra sustancia alucinógena, la respuesta del organismo dependerá, en gran medida, de la dosis consumida y la vía de administración.



Somnolencia, relajación, desinhibición, alegría desmedida, enrojecimiento ocular, aumento del ritmo cardiaco y sequedad bucal son solo algunos de los síntomas que podría generar el consumo de marihuana, de acuerdo con la página web del Plan Nacional sobre Drogas de Colombia.

La marihuana puede generar efectos tardíos y desconocidos. Foto: iStock

En todo caso, algunos estudios científicos han comprobado que los efectos del cannabis pueden resultar mucho más potentes cuando se ingiere que cuando, por ejemplo, se fuma.



“Si fumas o vapeas, la proporción de 11-hidroxi-THC y Delta-9-THC es bastante baja, y si ingieres un comestible es mucho más alta”, comentó para la revista ‘Vice’, Nick Jikones, doctor en neurociencia en la Facultad de Medicina de Harvard y principal investigador de Leafly.

El proyecto Échele Cabeza -busca generar y difundir información sobre sustancias psicoactivas- también aclaró en su página web que “si es un brownie hecho con mantequilla cannabica, necesita ser procesado por el hígado, este filtra parte del THC y lo convierte en 11-hidroxi- THC, metabolito que hace sentir el subidón más potente”.



Por su parte, American Addictions Centers -empresa estadounidense que brinda tratamiento para trastornos por uso de sustancias- advirtió que efectos de larga duración y potencia desconocida se suman a la lista de peligros que se corren a la hora de ingerir sustancias de este tipo.

“Mientras que los efectos de la marihuana generalmente ocurren a los pocos minutos de fumar, puede tomar entre 30 minutos y 2 horas experimentar los efectos de los comestibles”, aclaró la entidad mencionada anteriormente en su página web. Esto quiere decir que, debido al inicio tardío y la potencia desconocida de los comestibles, las personas pueden consumir, sin planearlo, cantidades excesivamente altas de THC.



Ante la sospecha de una posible sobredosis lo mejor es estar alerta a síntomas como ansiedad, agitación, pánico, aumento significativo en la tasa cardiorrespiratoria, temblores, rigidez muscular, sudoración excesiva, hipertensión, desmayos y convulsiones, de acuerdo con Échele Cabeza. En todo caso, la primera respuesta deberá ser llamar o acudir a recibir atención médica inmediata.

