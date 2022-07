Un joven de Meru, al norte de Nairobi, en África, asombró a sus seguidores en redes sociales tras subir un video a la plataforma de TikTok en el que se le podía ver comiendo un murciélago.

En el video que se hizo viral, que ya cuenta con más de 700 mil reproducciones, se puede observar al murciélago junto con una cebolla y un tomate. Al parecer, ‘Aq9ine’ (su usuario en la red social) cocinó al animal él mismo.



A pesar de que ‘Aq9ine’ es conocido entre sus seguidores por comer animales exóticos como ratas, o plantas no comestibles de su región, el murciélago le produjo problemas de salud que no había experimentado antes.

¿Qué le produjo el murciélago?

Según lo comentó en una entrevista con el youtuber ‘Prince Newton’, después de comerse a este animal el joven no creyó que le fuera a afectar de ninguna manera: “Yo nací para el riesgo y estaba seguro de que la carne de murciélago no me podía hacer daño. Muchos en África comen murciélagos y no tienen problemas”.

Sin embargo, ‘Aq9ine’ tuvo un cuadro médico con fiebre, tos y dolor de garganta, por lo que tomó la decisión de automedicarse y no acudir a una entidad médica que pudiera ayudarle con el tratamiento adecuado incluso cuando, como lo contó en el programa, vomitó con sangre por dos días.



Al parecer, lo que ‘Aq9ine’ cree que lo curó fue consumir marihuana: “Después de dos días las cosas cambiaron. Seguiré fumando hasta que esté completamente recuperado”, comentó durante la entrevista.

Culebras y otros animales

El joven advierte que seguirá probando otro tipo de animales poco usuales. Foto: iStock

‘Aq9ine’ advirtió en la entrevista que no estaba en sus planes dejar de comer cosas exóticas a menos de que le afecten gravemente su salud y “quede hospitalizado”.



Hasta el momento, prometió a sus seguidores que entre sus próximos videos estaría cocinar una culebra y también subió recientemente un clip en el cual se le puede ver cocinando lo que parece ser un tipo de roedor pequeño.

Aunque a algunas personas su contenido les parece gracioso, muchas otras le comentan que acabará enfermando gravemente por consumir este tipo de carnes y también lo señalan de ser una persona cruel, pues muchas veces muestra a los animales vivos antes de comenzar sus videos.

