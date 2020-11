‘La humanidad será comunista’: ‘tiktoker’ que habla sobre el Marxismo

Un joven mexicano publicó un video en TikTok en el que dio su opinión sobre la calidad de vida en Cuba, el comunismo y el marxismo. Las críticas, tanto de cubanos como de sus mismos compatriotas, no se hicieron esperar en las redes.

“El capitalismo no es democrático” y “en el futuro la humanidad se organizará de manera comunista y no puedes hacer nada para evitarlo”, dice Jerónimo Zarco en los ‘clips’ que sube casi a diario en la plataforma de videos cortos en la que opina y defiende el marxismo.



La cuenta ya tiene más de 50 mil seguidores y más de 500 mil ‘likes’.

En una entrevista con el medio mexicano ‘Milenio’, Zarco aseguró que su primer acercamiento a los temas que trata en su cuenta de TikTok, y demás redes, fue ‘Rebelión en la Granja’, de George Orwell, en su último año de secundaria (bachillerato), libro que “ha sido categorizado como propaganda anticomunista. Yo lo veo como un análisis antiautoritario y antisoviético”.



Además, aseguró que estudiar en Estados Unidos le hizo ver que las desigualdades de la sociedad son generadas por una misma razón: “el capitalismo”. Por esto, decidió utilizar las redes sociales para hablar del tema y mostrar su punto de vista “anticapitalista”.



También aclaró al medio mexicano que tener 16 años y "haber hecho tantas cosas" lo está preparando para ser una mejor persona en el futuro. Pero confesó que le pone nervioso tener tantos seguidores en redes como Twitter (más de 28 mil seguidores), ya que la cifra viene también con muchos contradictores.



Pero Zarco desató polémica a raíz de una publicación en la que remarca todas las “cosas buenas” del país isleño. “Cuba es un país con muchos problemas, sin embargo hay muchas cosas muy buenas que muestran que un pueblo justo, digno y fuerte vive”, dice el joven al iniciar su intervención.



En la grabación, Zarco resalta que Cuba se encuentra entre los países con IDH (que mide el desarrollo humano) más alto y “está por encima de países como México, Brasil, Colombia, Perú e, incluso, China”.



También menciona las intervenciones “imperialistas” de Estados Unidos y da el ejemplo de 1991, año en que dejó de existir la Unión Soviética (URSS).

De 1991 a 1993 Cuba tuvo una época de crisis económicas porque dependía mucho de ese país. “El grueso de esa relación económica eran subsidios de precios a las exportaciones de Cuba", le explicó a la ‘BBC’ Carmelo Mesa-Lago, catedrático de la Universidad de Pittsburgh y experto en la economía cubana.



Mesa le dijo al medio británico que cuando entraron en vigor leyes como la Helms-Burton (una norma estadounidense que continuó y reforzó el embargo estadounidense a Cuba) en los años 90 “la pérdida del sostén soviético (de Cuba) fue brutal”.



Por su parte, Jerónimo Zarco aseguró que Estados Unidos “ganó muchísimo poder” gracias a la caída de la URSS y que ocasionó una crisis de la que Cuba, no obstante, se recuperó.



El adolescente también toma al país isleño como ejemplo en el área de la salud: “Cuba es el país número uno con mayor densidad de médicos en el mundo. Es uno de los países que mejor ha manejado la covid-19 (...) Desnutrición infantil: cero”, dijo Zarco con base en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus palabras.

Si la salud en Cuba es buena o mala es una debate que lleva muchos años. Lo que sí es un hecho es que países como Italia, China, Brasil, Sudáfrica, Perú, Catar, Argentina, Kenia, Andorra, Surinam, Jamaica, Belice, Antigua y Barbuda, Dominica y Santa Lucía han solicitado misiones médicas cubanas para apoyar sus sistemas de salud.



A finales de julio había unos 28.000 médicos cubanos en 59 países. A lo largo de los años, más de 400.000 profesionales han cumplido misiones en 164 países de África, América, Oriente Medio y Asia, reportó EL TIEMPO.



En su video, que también fue subido a Twitter, Jerónimo finaliza diciendo: “Cuba resiste. Hasta la victoria siempre”.



Hubo comentarios apoyando los comentarios de Zarco como el de @JrZventura: “Además, Cuba ha sido el único país de Latinoamérica que está desarrollando su propia vacuna contra la covid-19. De hecho, tiene dos proyectos avanzados. Las cosas distan de ser perfectas por allá, pero sin duda tiene mucho para que le aplaudamos”, fue el comentario del usuario.

Además Cuba ha sido el único país de Latinoamérica que está desarrollando su propia vacuna contra la COVID-19, de hecho tiene dos proyectos avanzados. Las cosas distan de ser perfectas por allá, pero sin duda tiene mucho para que le aplaudamos... https://t.co/r6V9JUJiMy — Roberto Zapata (@JrZventura) October 31, 2020

Pero la mayor parte de interacciones fueron negativas, como es el caso de @oldwolf98587792, que escribió: “Hasta ahora, de los que defienden a Cuba, no hay uno, uno sólo que me explique porque los cubanos arriesgan la vida por escapar de ese 'paraíso'. O por qué el resto del mundo no emigra a Cuba”.

Hasta ahora, de los que defienden a Cuba, no hay uno, uno sólo que me explique porque los cubanos arriesgan la vida por escapar de ese paraiso.

O porque el resto del mundo no emigra a Cuba. pic.twitter.com/oSXAPboVX7 — oldwolf (@oldwolf98587792) November 1, 2020

Inclusive un usuario recordó el caso de la actriz chilena que se quedó atrapada en Cuba por la pandemia y pidió a su país que la socorriera, siendo fuertemente criticada por haber defendido en varias ocasiones a la dictadura cubana.

Aquí un Cubano llorando de la felicidad por Cuba pic.twitter.com/pQgYrZwOBc — Lautarobarrion17 (@Lautabarrio18) November 1, 2020

