Varios colombianos anhelan viajar a Estados Unidos para poder vivir el “sueño americano”. Sin embargo, la vida en otro país no es tan fácil como todas las personas piensan y así lo quiso demostrar una joven TikToker que se mudó a EE. UU.

La usuaria @wxyale publicó en su cuenta de TikTok un corto video titulado: “Cosas que nadie te dice antes de venir a USA”. La joven empezó contando que el sistema de salud no es tan bueno.



“El sistema de salud es una mier*, si usted se enfermó… (se pasa la mano por el cuello)”, comentó, haciendo referencia a que por lo general la atención médica suele ser demasiado costosa. Además, agregó que el la atención odontológica es igual.



“Es cómo lo mismo que la salud y todo eso. Parce es carísimo, si usted se va a mandar arreglar sus hermosos dientes tiene que ser en su país”, afirmó.



(Lea también: Juan Diego Alvira recibe masivo apoyo tras renunciar a Semana).

Por otro lado, comentó que en Estados Unidos, según ella, la mayoría de las personas son muy interesadas por el dinero. “ Siempre la gente está esperando algo a cambio, siempre están viendo cómo sacar ventaja de usted. Todo es plata, ósea es algo tan abrumador”, aseguró la joven.



(Le puede interesar: Mujer muestra cómo está su hogar después de 1 año de huir de guerra en Ucrania).



Varios internautas le han dado la razón; sin embargo, otros usuarios de la plataforma han comentado que en Colombia también puede ser igual.



“A mí la salud si me ha parecido costoso, pero en urgencia atienden todo lo necesario y después llega la factura a la casa”, “La gente es interesada, creo que eso es en todo lado, igual en Colombia”, “La última me recordó mucho a Colombia”, “La salud no es mala, lo que pasa es que es carísimo, pero se puede uno meter a un seguro médico donde pagas muy poco”, escribieron los internautas.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Karol G sobre 'TQG': ‘Somos dos mujeres que vivimos una experiencia parecida’

¿Qué significa en realidad 'TQG' y cuál fue la reacción de Shakira al oírla?

Poncho Zuleta responde a Carlos Vargas por su relación con María Marriaga