Es instructor de manejo y reveló qué tipo de calzado no debería usar mientras conduce

Aprender a conducir es un hito en la vida de muchas personas, brindando libertad y movilidad. Sin embargo, antes de obtener el permiso, es crucial considerar factores que garanticen la seguridad en la carretera.

Instructor compartió el tipo de calzado que los conductores deben evitar

Un instructor de manejo compartió algunos consejos sobre el tipo de calzado que los conductores deben evitar al ponerse al volante y destacó la importancia de estos cuidados.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, @nextlevel_driving_school señaló que, en el Reino Unido, no cumplir con ciertos requisitos relacionados con el calzado podría resultar en una multa.

(Le recomendamos: Consejos para mantener el carro limpio después de las lluvias).

“Si tu calzado o ropa te impide utilizar correctamente los controles del auto, podrías terminar teniendo problemas con la ley. Si te detuvieron y un oficial consideró que son inapropiados, podrían sancionarte con una infracción de conducir sin el debido cuidado y atención”, reveló el profesor.

Además, destacó que la multa mínima asciende a 122 dólares, pero lo más importante es cumplir con las responsabilidades sociales y ser un conductor competente.

"Si no lo cumples, también te darán tres puntos en su permiso de conducir. La pena máxima aquí es nueve puntos en el permiso y una multa de 6000 dólares”, relató el usuario.

También, argumentó que la situación podría llegar a los tribunales y, de este modo, perder la licencia. “Por eso es que debes estar atento y tomar nota de cómo calzarte de manera adecuada y subirte al volante”, afirmó.

(Le recomendamos: ¿Tenis de M&M y Toallín? Estos son los zapatos virales de TikTok que venden en Bogotá).

El instructor subrayó la importancia de usar calzado plano y cómodo al conducir. Mencionó un caso en el que un conductor utilizaba zapatos con suelas voluminosas que afectaban su capacidad de sentir los pedales.



Enfatizó que los zapatos deben ser totalmente planos para que el conductor pueda tener un buen control sobre los pedales y sentirlos adecuadamente. "Es importante que te calces algo que tenga apoyo”, enfatizó el instructor.

Según el medio 'LADbible', las características que debe tener en cuenta cuando use un zapato al manejar deben ser algunas como tener una suela de no más de 10 mm de espesor, el zapato debe ser lo suficientemente estrecho para evitar presionar accidentalmente los pedales, la suela no debe ser ni fina ni blanda y no debe limitar el movimiento del tobillo.

(Además: Ladrones robaron 200 zapatos, pero todos eran del pie derecho).

Facebook Twitter Linkedin

Algunas recomendaciones de los zapatos que se deberían usar para manejar. Foto: iStock

El video cuenta con más de 100 mil reproducciones y generó numerosos comentarios de usuarios que compartieron sus propias experiencias. Los conductores expresaron la importancia de elegir el calzado adecuado para una conducción segura, evitando situaciones peligrosas en la carretera.

“Muy cierto lo que dices. Siempre que usaba zapatos con suelas enormes no podía sentir los pedales en absoluto y me sentía extremadamente peligroso e inseguro, por eso volví directamente a cambiarlos”, “Es sorprendente cómo el calzado puede afectar la conducción” y “Lo que él dice es verdad. Empiezo mis lecciones con un par de zapatos cómodos y hago todas las lecciones con los mismos", fueron algunos de los comentarios.

Roban bodega y fábrica de zapatos en Puente Aranda

Más noticias en EL TIEMPO

¿Qué significan los números en los neumáticos y por qué son tan importantes?

Los icónicos bares de Bogotá que han cerrado sus puertas: ¿los recuerda?

CEO de una app es despedido tras contarle a su amante un negocio secreto de la empresa

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO