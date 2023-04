Un creador de contenido peruano llamado ‘Faulox’ ha generado una gran controversia en TikTok, pues recientemente subió un video a la plataforma en la que afirmaba que los celulares con sistemas operativos de Android eran para personas de bajos recursos.

En la grabación se logra ver al joven paseando en un centro comercial y decide hacer unas pequeñas “travesuras”. Así que coloca su foto en los fondos de pantalla de los celulares que están en exhibición en una tienda.



Los móviles que estaban exhibidos en el lugar, tenían el sistema operativo de Android. En ese momento, Faulox comentó que no sabía cómo se utilizaban y procedió a decir su polémico comentario.



(No deje de leer: Novia de Dario Gómez reveló última conversación con el cantante).



“Cómo se maneja un Android, yo nunca tuve un Android, aquí está Ajustes de Pantalla, supongo. Nunca manejé un Android en mi vida. Se los juro que Android es para gente paupérrima, para gente pobre, de escasos recursos”, comentó.



El video del joven se ha vuelto viral en la plataforma y hasta el momento ha acumulado más de 700 mil reproducciones y como era de esperarse, los internautas le han hecho saber que están inconformes con lo que dijo.

“Pero qué comentario, porque entre tus seguidores también hay gente que tiene Android y PS, creo que la gente pobre con Android te sigue”, “Me dolió cuando dijo ‘para gente pobre’, porque soy una de ellas”, “Sabías tú que la pobreza no está en usar un Android, sino más bien usar un iPhone, si jajajaja lo digo por experiencia y más si estás en un país latino”, se lee en los comentarios.



(Lea también: Abuela de 79 años que lava platos despierta solidaridad: le pagarán sus deudas).



Sin embargo, no todos los comentarios son malos, pues algunas personas lo han defendido diciendo que lo había dicho en “tono sarcástico” y por esa razón no se tenían que tomar el comentario tan personal.



‘Faulox’ en su cuenta de TikTok suele compartir videos en los que presume sus lujos y suele decir cosas bastante polémicas, por lo que generalmente en los comentarios se pueden encontrar personas que lo critican y otros que lo defienden.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

