TikTok ya no es solo una red social en la que se encuentran videos de entretenimiento con jóvenes imitando bailes y coreografías, así como tampoco el único contenido es de humor; muchas personas la utilizan para contar sus experiencias de vida.

Precisamente, ese es el caso de una joven influencer que aseguró que tuvo un problema con un fanático, quien irresptó su privacidad y la hizo pasar una situación incómoda.

(No deje de leer: Mujer cuenta por qué se arrepiente de sus tatuajes: 'Desearía que no estuvieran').

¿Qué le sucedió a la influencer?

José y Fernanda tienen un vlog en TikTok en el que comparten su vida en una casa rodante. En este vehículo, que también es su hogar, están recorriendo gran parte de Latinoamérica. En medio de esta travesía, sucedió algo inesperado, uno de sus seguidores vio sin ropa a Fernanda.

Yo escuchaba que estaba acelerado (...) para mí estaba drogado FACEBOOK

TWITTER

En su cuenta de TikTok @americando, Fernanda aseguró que en uno de sus viajes, mientras estaba con otros amigos, un seguidor reconoció su camioneta y quiso conocerlos. “Yo escuché la voz de un tipo diciendo a nuestros amigos: ‘¿Acá están los chicos de Americando? Yo los sigo, ¿están adentro?”, narró la joven.



“Yo escuchaba que estaba acelerado (...) para mí estaba drogado”, agregó.

(Le recomendamos leer: Video: mujer pelea por el ramo de novia y casi le rompe el brazo a una invitada).

Sus amigos le contestaron que no sabían si habían salido, por eso ella abrió la ventana para avisarle que no podía atenderlo en ese momento, que la esperara un rato porque “estaba ocupada”. “Estaba en tarlipes”, acotó Fernanda usando una expresión muy argentina para referirse a que uno está sin ropa.



El hombre no respetó la petición de ella de no molestar su privacidad: decidió abrir la ventana 'de par en par', lo que le generó mucho enojo a la joven influenciadora. “Yo le grité y cerré la puerta con todo”, comentó.

(También puede leer: Joven termino con el 75 % de su cuerpo con quemaduras por seguir reto de TikTok).

Además, contó que le gritó a través de la ventana para increparlo por lo que había hecho. La reacción de él la sorprendió porque empezó a girar sobre el lugar en el que estaba parado. “Aunque estuviera drogado, yo quería que me pidiera perdón”, finalizó su relato Fernanda.

EL UNIVERSAL (MÉXICO) / GDA