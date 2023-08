En un singular episodio lleno de humor, un hombre ha decidido utilizar una forma creativa para encontrar su bóxer desaparecido. Con un parlante y un micrófono, el protagonista de esta historia ha emprendido una búsqueda pública y entretenida que ha captado la atención de los internautas.

(Lea también: Otra predicción de Los Simpson: ¿Por qué el apellido de Linda Caicedo se hace viral?).

El video publicado en la red social de TikTok por el usuario @rincondelarisas, muestra al hombre parado en el balcón de su apartamento, envuelto en una toalla y sosteniendo un parlante en una mano, mientras que con la otra sujeta un micrófono.

Con un tono jocoso y relajado, el hombre transmitió su mensaje a través del bafle, describiendo cómicamente la forma en como perdió su bóxer y solicitando la colaboración de cualquier vecino que pudiera tener información sobre su paradero.

(Siga leyendo: 'Wipiti': reviven divertido video de Alejandra Giraldo cantando y bailando un vallenato).

"Vecinas y vecinos, les cuento que por las fuertes brisas, ayer se me voló el único bóxer que tenía. Los dejé colgados en el alambre", fueron las primeras frases que expresó el hombre.

"Si algún vecino, algún amigo, ha visto el bóxer (...) Puede estar de pronto en algún techo. Si alguien lo ha visto en algún techo o en un patio de la casa, por favor me avisa. Es muy importante para mí, es el único que tengo" agregó el hombre con tono de humor.

(De interés: Juli del 'Desafío The Box', da explicaciones tras incidente con su mascota).

Aunque la búsqueda comenzó como un acto cómico, el video que dura apenas 29 segundos aproximadamente, rápidamente ganó atención en las redes sociales y los internautas no dudaron en expresar sus comentarios.

"Por esta razón uno no se aburre en Colombia", "Estoy deprimido pero esto me hizo la noche. Jajaja", "De mi hermano no van estar hablando", "Aviso a la comunidad", "No me esperaba eso, pensé que iba a decir algo de musica alta y no, jajaj", "Imagínense vivir en Europa y perderse de esto", "Ese man trabaja en emisora fijo, jajaja", fueron algunos de los comentarios hechos por los usuarios de la red social.

El video ya suma más de 541 mil vistas, 47 mil me gustas y 551 comentarios.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

