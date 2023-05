En las bodas es usual presenciar románticos momentos como la lectura de los votos por parte de los novios, el beso y el primer baile de la nueva pareja de casados, sin embargo en Inglaterra pasó algo inusual y no muy alegre para este tipo de eventos.



Un novio decidió vengarse de la novia, destapando el secreto de una infidelidad nada menos que con el padrino y amigo de la pareja.



La historia fue reportada por Georgie Mitchell, coanfritriona del podcast ‘The Unfiltered Bride’, en español ‘Novia sin filtros’, quien el contó a su compañera Beth que se había enterado de este caso, pero que no podía revelar los nombres de los implicados.

“No puedo decirte quién me lo contó porque realmente no se me permite contar la historia… Hubo una boda, la hicieron la novia y el novio. Se casaron, una ceremonia encantadora y hubo una gran recepcion, se sentaron y comieron. Los discursos fueron después de la comida".



(...) Cuando llegó el turno del novio, este se levantó delante de todos y les dijo que abrieran unos sobres que tenían cerca. Los sobres contenían fotos de la infidelidad de la novia con el padrino, relató Georgie. “Adelante de ustedes hay unos sobres, por favor ábranlos, Sí, esas son fotos de la novia c****** con el mejor hombre, así que me iré ahora”, fueron las palabras del novio.

Georgie también cuenta que la familia del novio conocía todos los detalles y que una vez descubrieron la infidelidad todos salieron del evento.



Beth le preguntó a Georgie que si en ese caso, la novia igual tuvo que pagar todo, para lo cual Georgie le contestó que la familia de la mujer pagó la recepción de la boda.



A pesar de la situación, el novio igual contrajo matrimonio con la infiel, sin embargo unos aseguran que dada la infidelidad, el matrimonio ya no tiene validez.



Algunos comentarios en el podcast fueron: Imagina a los otros invitados sentados allí como… "entonces... habrá pastel o...", “Bueno, voy a recibir un gran trozo de pastel, recuperaré mi tarjeta de regalo y me iré”,”La novia pagó la mitad, pero ¿qué pasó con la otra mitad? Difícilmente reembolsable, ¿verdad? Además… ella se divorció de él y se llevó la mitad de sus bienes y pensión”, entre otros.

