"Nunca esperé volver a ver esto. Honestamente, pensé que probablemente se había deshecho de él inmediatamente después de la ruptura", fueron las palabras de la joven estadounidense Kaylee Powell, de 26 años, quien narró en un video de TikTok cómo fue el encontrarse un regalo que había hecho a mano para su pareja de bachillerato en una tienda de segunda mano.

El mosaico en forma de corazón que sus manos habían fabricado casi diez años atrás estaba a la venta en una estantería por cuatro dólares con 49 centavos.

La mujer, oriunda de Arizona, explicó que el corazón hechizo mostraba a una pareja de una serie animada abrazándose y en la parte de atrás contenía un mensaje de amor que ahora estaba ilegible. Parece ser que el joven receptor de esas palabras lo pintó de rosado.



"No estoy segura de si se pintó de rosa antes o después de ser donado. Si fueron los empleados quienes lo pintaron de rosa, probablemente se rieron mucho del mensaje", aseguró entre risas.

Se dio a la tarea de arreglarlo

Tras la oleada de comentarios e interacciones que llegaron a su cuenta por el curioso hallazgo, decidió que iba a restaurar su regalo para que quedara como nuevo, incluso revelando el mensaje que fue borrado.

Para esto, roció un tipo de spray limpiador sobre la pieza y retiro toda la pintura que pudo. Ya se podían vislumbrar las letras, por lo que las resaltó con marcador negro y las leyó, no sin antes aclarar que le daba mucha vergüenza recordar lo que había escrito.



"Los recuerdos que hemos hecho, las mañanas que hemos compartido y el amor que he ganado no tienen precio. (...) Te amo más de lo que las palabras pueden decir y espero que eso nunca cambie. Eres mi faro de salvación, estrellas en mi cielo nocturno y mi mejor amigo. Te amo", se podía leer en la carta.

Finalmente, contó que terminaron porque sus padres los separaron, ya que tenían 16 años, y le deseó lo mejor a esa persona que alguna vez la inspiró para tomarse el tiempo para hacer un regalo a mano y para escribir una tierna, pero vergonzosa, misiva: "Él y yo solo estuvimos juntos durante unos tres meses más o menos. Lo sé, es una locura, pero en ese entonces sentí que fue mucho tiempo".

