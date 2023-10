La queja de fan de 'Saw' por ruido de las 'swifties' en salas de cine que se hizo viral

Tras el lanzamiento de 'The Eras Tour' de Taylor Swift en el cine, sus seguidores, conocidos como 'swifties', no han dudado en abarrotar las salas para disfrutar de su ídola en pantalla grande.

Esta efusividad ha llegado al punto en que videos en redes sociales muestran a 'fans' bailando, compartiendo pulseras de amistad y buscando con ansias artículos coleccionables como vasos y palomeras.

No obstante, parece que el entusiasmo de las 'swifties' ha causado descontento entre otros asistentes del cine. Según una publicación en TikTok, durante la proyección de la película 'Saw X', el ruido proveniente de la sala donde se proyectaba la cinta de la cantante se filtró, molestando a los espectadores.



El usuario @soyalejandro.j compartió un metraje en el que se oye a los fanáticos cantar al unísono el tema 'You belong with me'. “Queriendo ver 'Saw X', pero la secta de lxs 'swifties' están en la siguiente sala”, escribió el internauta.

La publicación desató una ola de reacciones. Algunos internautas simpatizaron con la queja, señalando que, aunque adoran a Taylor, el ruido afecta la experiencia cinematográfica, en especial si es un filme de terror.



“Yo adoro a Taylor, pero realmente si vas a ver una película, y aún más de terror, te daña la experiencia”, “Quiero ver una película, odiaría ir y que me pase eso”, “Eso es algo molesto no se puede apreciar tremenda obra maestra de 'Saw'”, son algunos de los comentarios que se leen.



Por otro lado, hubo quienes defendieron a las 'swifties', argumentando que, al tratarse de una cinta sobre un concierto, es natural que los 'fans' canten con emoción. Incluso, algunos usuarios comentaron jocosamente que el canto de los aficionados "alivia el miedo" al ver un título de terror.

“'You belong with me' se grita, se siente y se llora”, “Yo no soy fan ni nada, pero esa canción se grita” y “Así da menos miedo”, reaccionaron las personas en TikTok.

Sin embargo, también surgieron dudas sobre la autenticidad del video. Algunos espectadores indicaron que, basándose en su propia experiencia, las salas de cine cuentan con aislamiento acústico adecuado, y que es poco probable que el sonido se filtre de una sala a otra, sugiriendo que el clip podría haber sido alterado.

“Yo vi ayer 'Saw' y la verdad no escuché nada, qué buen aislamiento acústico”, “Los sonidos sólo se pasan a los pasillos, este video es humor”, “Muy apenas se pasa la vibración, no lo creo”, señalaron los internautas.

