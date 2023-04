¿Alguna vez se ha preguntado si su pareja le es infiel? Para descubrir la respuesta a este interrogante solo es necesario una botella de agua, así lo promete un tiktoker que se ha hecho viral en la plataforma al compartir un truco para descubrir si su novio o novia sale con otra persona.

Este consiste en hacer una pequeña actuación, pues se necesita comprar una botella de agua o termo y dejarlo en un lugar visible en el carro de su pareja. Cuando se suban juntos, debe pretender que encontró este objeto y le dice: “Toma, tu botella de agua”.



A continuación debe prestar mucha atención, pues Daniel Henrschel, el creador de este truco, dice que las respuestas que le dará son muy importantes para descubrir una infidelidad.



(No deje de leer: El alcalde desnudo y el ‘no top’ de escándalos de políticos colombianos en video).



“Si se muestra tranquilo y dice no reconocer la botella, no es infiel. Sin embargo, si no duda y dice reconocerla o incluso admitir que es suya, continuando con la farsa, sería prueba de que algo esconde”, comentó Henrschel en su video.

Esta grabación se ha vuelto muy popular en las redes sociales y hasta el momento ha llegado acumular más de 22.9 millones de reproducciones, 4, 3 millones de me gusta y miles de comentarios de los internautas, los cuales han quedado asombrados con el ingenio del hombre.



(Siga leyendo: El raro trastorno de una niña que puede morir por olvidarse de respirar).



“No me des ideas jajajaja”, “Gracias, lo voy a implementar”, “Sé que mi hombre no me está engañando, pero por alguna razón iba a probar esto solo por su reacción”, “Mi mejor amigo tiene una IGUAL, lo más seguro es que yo diría ‘Chance es de Edgar, si quieres márcale de mi celular para saber si la dejó sin querer’”, se lee en los comentarios.



Para estos casos de infidelidad, lo mejor que puede hacer es tener una comunicación abierta y sincera con su pareja, asimismo debe expresar sus sentimientos y expectativas. Si siente que su pareja sale con más personas, lo recomendable es hablarlo directamente con él o ella, o si lo considera buscar ayuda profesional.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

