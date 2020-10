¿En verdad es bueno convertir a los niños en estrellas de TikTok?

Las redes sociales hacen parte de la vida de las personas cada vez con mayor frecuencia e intensidad.



En estos tiempos es muy común que una persona empiece a ser reconocida tan solo por subir videos 'virales' a plataformas como TikTok sin siquiera haber estudiado una carrera relacionada con los medios, la producción o los asuntos relacionados con lo audiovisual.



Incluso, son cada vez más los niños que interactúan en estas plataformas. Tal es el caso de Francesca Miranda, una niña bumanguesa, de 6 años, que comenzó a hacer contenido para TikTok y, ahora, tiene más de 440 mil seguidores.

A propósito de la fama o el reconocimiento que pueden despertar estos contenidos en niños tan pequeños, hablamos con algunos expertos para entender las posibles consecuencias.



"Lo primero que se debe hacer cuando se habla de un menor de edad es protegerlo. Proteger su identidad y sus derechos", dice Daniela Sarasa, psicóloga y especialista en salud mental del niño y el adolescente.



Las personas que hacen uso de las redes sociales, y producen contenido para las diversas plataformas, están expuestas a todo tipo de comentarios, buenos y malos. Este tema podría ser complejo en el caso de los niños debido a que "no tienen una voz y un voto frente a lo que se dice de ellos en redes sociales. Son mucho más vulnerables".



Sarasa sostiene que "si llega el momento en el que el niño empieza a leer esos comentarios negativos puede dañar completamente su autoestima debido a que es una persona que apenas se está formando".

En un contexto social es probable que su ego se eleve más de lo normal, lo cual podría provocar que empiece a juzgar a otros menores que no hacen lo mismo que él, según la explicación de Sarasa.



Asimismo, si el niño comienza a desarrollar un nivel de fama muy elevado va a tener que asumir responsabilidades de esa vida que, en ocasiones, harán que el menor deba faltar a sus obligaciones normales como, por ejemplo, ir al colegio.



Esto podría disminuir el contacto con sus amigos, relación esencial para desarrollar las habilidades sociales, explicó el psiquiatra infantil Álvaro Franco.



“En estos casos normalmente el problema es de los papás porque son ellos quienes quieren que el niño sea famoso, son los que suben los videos a la red social y los administran”, aseguró Franco.



Además, un menor de 6 años no tiene el criterio suficiente para entender las dimensiones de la fama, agregó.



De acuerdo con el experto, también es probable que el niño empiece a ser reconocido entre sus compañeros de colegio.

"El tema de la fama puede generar mucha presión en los niños", aseguró Monroy. Foto: iStock

Por su parte, Yenny Clemencia Monroy, psicóloga infantil y de familia, dijo que un niño que se enfrenta a la fama desde tan joven es más propenso a desarrollar enfermedades mentales como ansiedad, sistemas de pensamiento destructivos, baja autoestima o trastornos alimenticios.



"El tema de la fama puede generar mucha presión ya que puede hacer que el niño tenga que esforzarse de más para poder ser lo que sus seguidores quieren que sea", sostuvo Monroy.



En concordancia con lo anterior, Franco explicó que los niños que desarrollan famas muy grandes, y "lo hemos visto en las estrellas de Hollywood, son mucho más propensos a caer en situaciones como consumo de drogas. De igual forma también pueden volverse personas narcisistas que desarrollen problemas de comportamientos de conducta".

¿Qué hacer?

Monroy resaltó la importancia del papel familiar en el entorno del niño en estos casos explicando que no se trata de qué tan bueno o malo sea ser famoso, sino en qué medida la familia y el entorno seguro del niño pueden proveer los recursos emocionales y contextuales para que se maneje esa situación de una forma adecuada.



"Esta situación tiene que ver más con los papás que con el niño porque el joven está construyendo su forma de ser y su identidad", subrayó la psicóloga.



Es natural que el niño se sienta identificado con lo que está en tendencia, precisamente, porque está en búsqueda de lo que lo define. Las redes sociales hacen parte de su entorno más inmediato, sin embargo, los papás tienen la responsabilidad de orientar al niño frente a lo que puede ser bueno o malo, aseguró la experta.



Asimismo, resaltó la responsabilidad de los padres respecto a poner ciertos límites en la vida de los menores y construir un sistema de valores en la familia.

"Lo más importante es permitir que los niños sigan siendo niños", Sarasa. Foto: iStock



Por su parte, Sarasa argumentó que "lo más importante es permitir que los niños sigan siendo niños. El tema no es que el niño sea famoso sino cómo se administra esa fama".



Y explicó que el problema en el desarrollo social y mental ocurre cuando se les muestra a los niños que la fama debe convertirse en lo más importante en su vida, pues, además, ellos empezarían a pensar que están por encima de las otras personas.



"Un niño puede ser famoso, pero los papás tienen que ser conscientes de que su hijo sigue siendo un niño de 6 años y que debería tener las oportunidades de un niño de esa edad como jugar, pasar tiempo con su familia, llorar, equivocarse. Pasa mucho que cuando alguien es famoso lo idealizamos y creemos que tiene que ser perfecto, entonces creemos que el niño tiene que estar siempre impecable, sonreír todo el tiempo y muy bien vestido. Los niños no son así", concluyó Sarasa.



Lo ideal, agregó la experta, es que sean los papás quienes administren las redes sociales cuando los niños son muy pequeños.



"El niño sí puede ser popular, incluso esto puede ser positivo para su autoestima. Pero cuando se convierten en estrellas es importante ver su entorno familiar y que el niño sea criado con amor y con valores, no que funcione como un productor de dinero para su hogar", expresó Franco.

