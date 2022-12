La tecnología no parece ser la mejor aliada de los infieles. En días pasados se conoció el caso de un hombre que se salió del carro para escuchar el mensaje de su amante y, sin darse cuenta, lo puso en el parlante del vehículo por medio del bluetooth.

"Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué?", se podía escuchar en el video que grabó la pareja, aún en shock por las palabras que estaba escuchando.

(Puede leer: Futbolista le dijo a su novia que iba de viaje y se casó con otra mujer).

Un caso similar sucedió en la plataforma de video cortos TikTok, en la cuenta de la usuaria 'Mami Rose' (@mamirosatv). En el video se puede apreciar cómo la mujer apunta con la cámara de su teléfono al de su esposo, quien chatea por medio de WhatsApp a muchísimos metros de distancia.

“Él cree que sabe más que yo, pero no me conoce todavía”, dice mientras utiliza la función de zoom de su cámara para acercar cada vez más la imagen. A pesar de que parezca imposible, logra enfocar el celular de manera tal que se alcanza a leer perfectamente lo que escribe el hombre.

(Le puede interesar: Joven cacheteó a su novio al descubrir que fue infiel con su prima en reto viral).

“Quiero verte”, escribe él, mientras que la persona que recibe el mensaje contesta: “Ven para mi casa, mira a ver cómo te le escapas a la loca de tu esposa”.

Con un tono tranquilo, la cónyuge que al parecer está siendo engañada asegura: “Le voy a mandar un screenshot de esta conversación a ver si él sabe más que yo”. Segundos más tarde, se puede ver como el hombre se voltea y se da cuenta de que acaba de ser 'pillado con las manos en la maza'. En su rostro solo se puede discernir la confusión y la preocupación.

(No deje de leer: Yordi Rosado da consejos para detectar una infidelidad: ‘No confíen’).

Con más de cuatro millones de 'me gusta' y más de 51.000 comentarios, el clip ha recibido reacciones de todo tipo. "¿Dónde compro ese celular? No lo quiero, lo necesito" y "Es hombre muerto y no lo sabe" fueron las más destacadas.



Eso sí, hubo quienes señalaron que el video parece un montaje: "A mi me parece fake, a esa distancia el zoom no tiene tanta nitidez y además no le tiembla el pulso en ningún momento".

