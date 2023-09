Recientemente, fue publicado por la cuenta oficial del equipo de fútbol Real Madrid, un vídeo en la red social TikTok, en el cual se observó un chat de WhatsApp con un audio presuntamente enviado por el jugador portugués Cristiano Ronaldo.

El audio, cuya duración fue de 30 segundos, tiene de fondo una canción melancólica, y se citó en la imagen: “Cuando hay parón de selecciones y el 'admin' necesita motivación para empezar el día”. Seguido a esto se reprodujo el sonido con el siguiente mensaje:

“Me dijeron que todavía estás acostado, que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo, recuerda que tienes que disfrutar de la vida, recuerda que tienes que salir a que nos vean un poquito la carita. Que vean de lo que estamos hechos los hombres. Que te la pases muy bien hoy y que todo salga de maravilla”.

El audiovisual concluyó así: “Recuerda ser el más guapo, somos los dos guapos, pero no seas más guapo que el bicho ¡Siuuu!”.

Sin embargo, en la descripción del metraje, la cuenta oficial escribió: “¿Te suena la voz que hemos recreado con #AI?”, lo que quiere decir que la voz que se escuchó no era real, fue realizada con Inteligencia Artificial.

Reacción de los internautas

Los fanáticos del equipo de fútbol comentaron que quieren que Cristiano Ronaldo vuelva a jugar con ellos, esto porque en 2018 el futbolista dejó de trabajar junto al Real Madrid C.F.

En el video los fans escribieron: “Déjame superarlo, por favor”, “Si el Real no supera a Cristiano, yo mucho menos”, “Wow, no esperaba que el Real Madrid subiera este video”, “Vuelve a casa, Cristiano”, “Mis oídos han sido bendecidos”, “Me entró algo en el ojo, no estoy llorando”.

La nostalgia viene de los seguidores del deportista desean que vuelva al Real Madrid. Actualmente, el ‘bicho’, juega en el equipo Al-Nassr de Arabia Saudita, el cual fue fundado en 1955. Ahí también se pueden encontrar otros jugadores de gran reconocimiento internacional como David Ospina, Marcelo Brozovic, Álvaro Gonzáles, entre otros.

Cristiano Ronaldo, el fin de una era en el Real

