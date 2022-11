El matrimonio es, quizás, uno de los capítulos más especiales en la historia de una relación. Esta inolvidable fecha no solo deja recuerdos en la memoria de la pareja y de los asistentes a la ceremonia; sino que, en ocasiones, también quedan fotografías y videos que inmortalizan el feliz momento.



Aunque, no en todos los casos, existen matrimonios que en vez de tener clips desbordados de amor y felicidad, cuentan con videos eclipsados por la indignación, los reclamos y las lágrimas.

Si no que lo diga la pareja cuya boda, lejos de convertirse en el momento más feliz de sus vidas, se transformó en una tensa, triste y, para algunos, indignante situación luego de que el sacerdote encargado de oficiar la ceremonia se negara a hacerlo.

Al parecer, los hechos ocurrieron en la capilla Nuestra Señora de Guadalupe (ubicada en La Unión, México) después de que un sacerdote identificado como Francisco Javier Gómez Orozco abandonó una misa de bodas por una insólita razón: la ceremonia estaba siendo grabada.

En el video, que ha sido difundido en TikTok, se logra observar a los futuros novios desconcertados y derramando lágrimas; al tiempo que los asistentes estallan en furia, gritos y reclamos por la conducta del religioso.

“Eso que hizo no está bien, no es humildad. No está Dios en su corazón”, se escucha decir, a quien se sospecha, era el fotógrafo de la boda. A su comentario lo acompañan otros como: “Una persona así no debe estar oficiando misa” y “esta es la casa de Dios, no la casa del sacerdote”.

La desconcertante situación no acabó con la esperanza de los asistentes a la boda quienes, enfurecidos, lucharon incansablemente para que el sacerdote saliese a oficiar la ceremonia. “Padre, salga por favor”, se escucha gritar a una mujer en el metraje, al tiempo que busca al religioso fuera de la capilla, junto con otros asistentes.



Los reclamos de los invitados a la boda no fueron en vano. Aunque un poco más tarde de lo esperado, el sacerdote se vio en la obligación de salir para concluir, de una vez por todas, la celebración religiosa.

“¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que quieren?”, fueron las palabras del padre cuando, tras el incómodo momento, salió a dar la bendición y continuar con la misa.



Los internautas, al igual que los invitados a la boda, tampoco dejaron pasar por alto el curioso momento. “Pero si en todas las bodas se pueden grabar e, incluso, tomar fotos”, “ay, no. Yo me iba y hacía otra misa después”, “se me aguó el ojo viendo a los novios llorar” y “ojalá esto no quede así”, fueron algunas de las reacciones que inundaron los comentarios.



Todo parece indicar que, después del amargo momento, la ceremonia tuvo un final feliz: los novios pudieron desposarse y sellar su amor ante Dios.

