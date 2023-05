Jorge Luis Flores viajó rumbo a Estados Unidos para darle una “mejor vida” a Luis Felipe, su hijo. Tocó suelo norteamericano el sábado 6 de mayo y, tan solo un día después, fue víctima de un fatídico accidente que cobró la vida de ocho personas, incluida la suya, y dejó un saldo de 10 heridos más.

A sus espaldas dejó el sueño americano, pero también a una familia que, días después de lo ocurrido, sigue lidiando con el dolor inconmensurable de su pérdida y el duelo de su partida. Tal es el caso de Luis Felipe, quien se ha dedicado a enaltecer el recuerdo de su padre a través de redes sociales.

“Solo puedo decir que te amo con todo mi corazón, papá. Fuiste el mejor padre del mundo y siempre lo serás. Estés donde estés siempre vas a ser mi papito”, fue el corto, pero conmovedor mensaje con el que el joven se despidió de su progenitor.



Las palabras no fueron suficientes, por lo que acompañó su dedicatoria con unas tiernas imágenes. En ellas, su padre baila al ritmo de la música y posa ante la cámara con la ilusión propia de los migrantes que, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades, empacan sus maletas y toman camino hacia otro país.

“Justicia con lo que hicieron contigo y con todos los que estaban a tu lado. El sueño americano es una mierd(...). No debió ser así, esto no es lo que esperamos”, añadió Luis Felipe en su cuenta de TikTok.



De acuerdo con el relato del joven, el pasado 5 de mayo su padre le escribió para avisar que ya había cruzado la frontera entre México y Estados Unidos a través del río. Al parecer, estuvo desde el viernes en la mañana en migración y logró salir ese mismo día, pero en horas de la noche, hacia el albergue de Ozanam.



Al otro día, que era sábado en la mañana, le informó que se encontraba en el refugio y, en un texto lleno de amor paternal, le aseguró que le tendería la mano, tal y como se lo había prometido. “Cuando salga de la deuda te voy a ayudar como te prometí, ¿oíste? Cuídate”, fueron las palabras de Jorge Luis en ese momento, cuando la muerte ni siquiera cruzaba por su mente.

Conmovido por el mensaje de su progenitor, Luis Felipe le devolvió el gesto de amor contestando: “Sí, papá. Está bien, no te preocupes. Eres el mejor del mundo. Te amo”.

Jorge Luis Flores fue una de las víctimas fatales que dejó la embestida de un automóvil el pasado domingo 7 de mayo. A tan solo unos días del incidente, que sigue siendo investigado por las autoridades, su hijo exige justicia tanto para él como para el resto de migrantes, quienes en su mayoría eran hombres de nacionalidad venezolana.



“Yo me siento muy mal, ahora estoy un poco más tranquilo, pero llega la noche y yo no duermo, no paro de llorar. Solo van tres días y siento como si fuera ayer. Lo extraño demasiado, lo que quiero es tener de vuelta a mi papá (...) Esto no se lo deseo a nadie”, expresó el joven ante la cámara.

El accidente que le quitó la vida a Jorge Luis Flores

El pasado domingo 7 de mayo, la vida de alrededor de 18 personas dio un giro inesperado. Se encontraban en una parada de autobús frente a un refugio para migrantes en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, cuando un hombre los embistió con su vehículo.



En el siniestro fallecieron ocho personas, según informó ‘The Associated Press’, y al menos 10 más resultaron heridas. El padre de Luis Felipe, lastimosamente, hizo parte del primer grupo.

De acuerdo con Víctor Maldonado, el director del refugio, la camioneta se estrelló con la acera, luego se volcó y continuó moviéndose unos 60 metros más. Aunque el conductor intentó huir de la escena, logró ser retenido hasta que llegó la Policía.

“Este SUV, un Range Rover, pasó la luz que estaba a unos 30 metros de distancia y atravesó a las personas que estaban sentadas en la parada de autobús”, señaló Maldonado, quien revisó el video de vigilancia, de acuerdo con el medio citado anteriormente.



El responsable de la embestida fue identificado como George Álvarez, un residente de Brownsville de 34 años de edad con un amplio prontuario criminal. Robo de vehículo, evasión de arresto, posesión de marihuana, manejo bajo los efectos de la intoxicación y asalto a un servidor público son algunos de los delitos por los que fue acusado.



Luego del accidente, el conductor tuvo que ser traslado al hospital, no solo para tratar sus heridas, sino también para ser sometido a pruebas de drogas y alcohol. Actualmente, se encuentra acusado formalmente de ocho cargos de homicidio involuntario y se le impuso una fianza de 3,6 millones de dólares.



Teniendo en cuenta que la mayoría de víctimas eran hombres de nacionalidad venezolana, el gobierno del país latinoamericano instó a las autoridades estadounidense a realizar una investigación profunda, con el objetivo de descartar que el acto haya estado impulsado por actos de odio o xenofobia hacia la población de este país.



Durante mucho tiempo, Brownsville ha sido una ciudad con una gran afluencia de migrantes, tanto así que han tenido que declarar estado de emergencia. De acuerdo con un censo realizado en el año 2022, un 95 por ciento de la población es hispana o latina.



“Es un epicentro de la migración a través de la frontera entre EE. UU. y México, y se ha convertido en un lugar clave de interés para el fin de las restricciones fronterizas de la era de la pandemia conocidas como Título 42”, detalló ‘AFP’.



Pedro Cárdenas, el comisionado de la ciudad, informó al medio citado anteriormente que alrededor de 2.500 personas cruzan el río diariamente para llegar a Brownsville. El albergue de Ozanam, donde al parecer había pasado la noche Jorge Luis Flores, es el único que funciona en horario nocturno y gestiona la liberación de miles de migrantes de la custodia federal.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO