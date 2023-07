En los últimos días, en TikTok se viralizó una grabación de un joven en México que compró un Gansito, sin embargo, se llevó una gran decepción por qué no encontró su pastel cubierto de chocolate y relleno de crema y mermelada.

En México este producto es fabricado y distribuido por la multinacional Bimbo. En Colombia también se puede encontrar este pastel, pero es de la empresa Ramo. Este postre es uno de los más vendidos no solo en Colombia, sino también en México.



La cuenta de TikTok Aaron Luna mostró que acababa de comprar un Gansito en la tienda. En la grabación se puede ver que el joven abre el producto con un bisturí, pero se encuentra con la decepción de que está completamente vacío.



“Fui estafado al comprar un Gansito y no obtener mi producto”, escribió el joven en su video.



(No deje de leer: Claudia Bahamón publicó fotos de cómo se ve en el hospital acompañada por familia).

El joven no se quedó con el disgusto y le escribió a la cuenta oficial de Gansito Marinela México por medio de Facebook. “Compré un Gansito, pero no tenía el Gansito”, se logra ver en la conversación que compartió.



La empresa le respondió y lamentaron la situación. “Aarón, lamentamos la situación, gracias por contactarnos, para poder ayudarte, por favor compártenos los siguientes datos”, fue el mensaje que dio Gansito Marinela México.



Asimismo, le preguntaron sus datos para poder enviar un paquete con un nuevo Gansito.



(Lea también: La actriz Megan Fox se dejó ver en redes con sensuales fotos en medio de la naturaleza).

Luego del reclamo, el joven reveló que le enviaron una caja con diferentes productos como una forma de compensación. “Se tardaron alrededor de 12 días en enviarme esta caja con productos… Gansito Marinela México, qué buena atención”, concluyó en la grabación.



Como era de esperarse, varios internautas reaccionaron al video y comentaron que también han pasado por experiencias similares. "Una vez me compré unos takis y al abrirlo solo tenía 7 piezas"; "Marinela da buen servicio al cliente, a mí me pasó con unos pingüinos, se veían viejos, lo reporte y me enviaron una caja con 3 paquetes de pingüinos"; "A mi paso, pero con unos fritos según yo los agarre por qué se vayan que tenían muchos y cuando los abrí solo tenían como 5 jajaja", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Cómo serían los Ken de algunas ciudades colombianas según la Inteligencia artificial?

Luis Miguel publicó 'sablazo' en su Instagram: ¿a quién va dirigido?

Maluma, J Balvin y Camilo y la gran bienvenida que le dieron a Messi en Miami